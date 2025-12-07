Ft
12. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna béketerv orosz-ukrán háború

„Ez hülyeség” – elmondták véleményüket az amerikai béketervről az ukrán katonák

2025. december 07. 15:27

Szerintük nem adhatnak fel területeket ennyi áldozathozatal után.

2025. december 07. 15:27
null

Meglehetősen komor képet festettek az ukrajnai fronthelyzetről és a béke lehetőségéről ukrán katonák egy, a The Guardiannek adott interjúban. A katonák elmondták, hogy a drónok elterjedése teljesen átalakította a harcok jellegét. Oroszország változtatott a taktikán: a 2023-ban még gyakori orosz tanktámadások gyakorlatilag eltűntek. Helyettük az ellenség 2-3 fős kis csoportokkal próbál előre nyomulni, most gyenge pontokat keresnek és célzottan támadnak. A katonák a legújabb béketervről is elmondták a véleményüket.

Szerintük ennyi harc és áldozat után elképzelhetetlen, hogy Ukrajna területeket adjon fel.

„Őszintén akarja hallani? Ez hülyeség” – fogalmazott az egyikük az amerikai békeajánlatról.

Nyitókép forrása: Ed Jones / AFP

