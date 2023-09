Nem aprózzák el az amerikaiak: rengeteg pénzt öntenek a techcégekre

A mesterséges intelligencia (MI) már képeket generál, könyvet ír, kódol, emellett rengeteg feladatot lát el. Ez a hatalmas fejlődés azonban nem valósulna meg a világszerte működő MI -startupok nélkül.

Amint azt a Visual Capitalist ábráján is láthatjuk, az Egyesült Államok és Kína fektet be a legtöbbet startupokba. Az előbbi 2013 óta összességében vezet, közel 250 milliárd dollárnyi, 4643 vállalati befektetéssel.

A befektetések száma pedig egyre nő. Csak 2022-ben 524 MI-startupot alapítottak az Egyesült Államokban, amelyek 47 milliárd dollárnyi nem kormányzati finanszírozást vonzottak be.

Eközben 2022-ben Kína büszkélkedhetett a legmagasabb átlagos vállalati befektetéssel: az ottani 160 újonnan alapított MI-startup egyenként átlagosan 71 millió dollárt kapott.

Ezekbe az iparágakba fektetnek

A mesterséges intelligenciára irányuló beruházások 2022-ben különböző ágazatokban oszlottak meg. Íme a legfontosabbak:

Egészségügy: számtalan alkalmazási lehetőségével az egészségügyi ágazat állt az élen a 2022-es mesterséges intelligencia-beruházások terén, 6,1 milliárd dollárt vonzva globálisan.

Adatkezelés, adatfeldolgozás és a felhő: az adatkezelés, az adatfeldolgozás és a felhőszolgáltatások 5,9 milliárd dollárnyi befektetést kaptak. Ezek az MI-alapú megoldások optimalizálják a műveleteket és hatalmas mennyiségű adatot képesek elemezni.

Fintech: a mesterséges intelligenciának a kiterjedt pénzügyi adathalmazok elemzésére, a minták felismerésére és a folyamatok automatizálására vonatkozó lehetőségei vonzó befektetési lehetőséggé tették. Ennek következtében 2022-ben több mint 5,5 milliárd dollárt fektettek be az MI-fintechbe.

Kiberbiztonság és adatvédelem: kiberbiztonsági és adatvédelmi ágazat 5,4 milliárd dollárnyi befektetést vonzott, ami aláhúzza a mesterséges intelligenciának a biztonsági intézkedések fokozásában és a kockázatok mérséklésében játszott szerepét.

Kiskereskedelem: kiskereskedelmi ágazatot támogató mesterséges intelligencia 2022-ben szintén hatalmas, 4,2 milliárd dolláros befektetést jelentett. A generatív MI különösen a kiskereskedelmi marketingben és az ügyféltámogatásban fejti ki a hatását.

Azonban nem csupán a startupoknak és más cégeknek kedvez a technológia fejlődése, a technológiára is jótékony hatással van a vállalatok befektetése. Azáltal, hogy a befektetők támogatják a technológiai ágazatokat, elősegítik a mesterséges intelligencia fejlődését is. Viszont az MI-befektetésekre szánt pénz csupán katalizátora a fejlődésnek, hiszen rengeteg kutatás és a megfelelő munkaerő is nélkülözhetetlen valamennyi ágazatban.

Címlapfotó:123rf.com

