A „nyolcker” mélyéből a világhírig – így élt Rodolfo, minden idők egyik legnagyobb bűvésze

Napra pontosan 115 éve, 1911. május 16-án született Rodolfo, az ikonikus magyar előadóművész, akit a szakma és a közvélemény egyaránt a valaha élt egyik legkiválóbb bűvésznek tart – nem csak Magyarországon. Aki látta a műsorait, megérti ezt a rajongást.

Józsefváros legsötétebb zugaiból indult, egy kínai gyöngyárus ihlette meg

Rodolfo a „nyolcker” mélyén született Budapesten, a Nagy Fuvaros utcában, Grosz Rezső néven, amit 1945-ben magyarosított: mint polgárt, ettől kezdve Gács Rezsőnek szólították. A környéken, ahol a kisfiú felnőtt, pálinkamérések és bordélyházak sorakoztak. Édesapja nyomdász volt, majd a helyi igényeket fölmérve pálinkamérést üzemeltetett.