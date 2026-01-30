Ft
Rendkívüli!

Szijjártó Péter is reagált Orosz Örs pozsonyi elhurcolására

Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Caramel művész Lázár János cigányság baloldal

Caramel nekiment Lázár Jánosnak

2026. január 30. 21:13

Hányingerem van – mondta az érzékeny művész.

2026. január 30. 21:13
Caramel
Nizalowski Attila
Facebook

„A héten Caramel előrukkolt egy cikkel, ami a szépen berendezett, új lakásáról szólt, majd nekiment Lázár Jánosnak, aki felhívta a figyelmet, hogy a dologtalanok is kaphatnak munkát, elmehetnek pl. vécépucolónak. – Hányingerem van – mondta az érzékeny művész, én pedig válaszoltam neki magamban: – Legközelebb ők műtsék a gerincsérvedet.

De félre a tréfával. Igen, kitaláltad, a vécépucolást szeretném magasztalni mint olyant. Gandhi előkelő, gazdag családba született, és elit angol egyetemen szerezte a jogi diplomáját. Ezzel párhuzamosan felfedezte, hogy nem mindenki született előkelő, gazdag családba, és elit angol egyetemen szerzett diplomája sincs sokaknak, ellenben sok közöttük a vécépucoló. Fura dolgot eszelt ki ekkor, hogy munkával erősítse a lelkét. Hetente eljárt egy közvécébe, és ingyen kitakarította azt. Szóval lehet, hogy Lázár teljesen másra utalt, mint amit az érzékeny lelkű művész hallani vélt, és amitől hányt. Fennkölt lelki dolgokról, nem alantas materiálisakról, bár mint láttuk, a kettő ugyanaz. Amúgy értem, jön ki a nagylemez, sokféle a promó.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Koszticsák Szilárd, tulajdonos: MTI/MTVA

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

