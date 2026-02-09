Havas apokalipszis: Térey János „A Legkisebb Jégkorszak” című verses regénye a színpadon kelt új életre

Előrebocsátom, nem tudok nem elfogult lenni Térey Jánossal. Nemcsak azért, mert a kétezres évek második felében nagyon szerettem az „új budaiságot” elnézően megfricskázó Asztalizene című drámájának radnótis változatát, hanem azért is, mert jó néhány évre rá alkalmunk nyílt hosszan és elég őszintén beszélgetni már a Káli holtak regény kapcsán – vidékről, fővárosról, gyerekekről, felnőttekről, de legfőképpen arról, milyen is a valóság a szekértábordíszletek mögött.

Fotó: Várkert Bazár

Nem sokkal később jött a váratlan halálhíre, ami, talán éppen az ismeretlen ismerősség érzése miatt, különösen megrendített. És csak jóval ezután került a kezembe A Legkisebb Jégkorszak. Térey először 2015-ben megjelent, grandiózus verses regénye meglehetős éllel, de nem kevés megértéssel mutat potenciális körképet arról,