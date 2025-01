Határzár, woke-talanítás, ngo-apokalipszis és a Kennedy-rejtély

Gavin Wax, a befolyásos New York Young Republican Club feje, Magyarország barátja és a CPAC Hungary sztárja fogalmazta meg legpontosabban azt, ami a frissen beiktatott elnök első hivatalban töltött hetében történt. Az X-en a következőt írta: „Donald Trump három nap alatt többet tett, mint a teljes politikai elit az előző évtizedekben.”

Trump az első ciklusában szerzett tapasztalatok alapján tisztában van azzal, hogy a fizikai intézkedések mellett szükség van egy jogi határzárra is. Ebben segíti őt a magyar példa is, amelyet az Alapjogokért Központ megosztott azzal az America First Policy Institute-tal, amely a szakpolitikai hátteret adja az új kormányzat munkájához. Ezt figyelembe véve Trump egy sor elnöki rendeletet írt alá, amelyek felhatalmazzák az állami és a szövetségi szerveket arra, hogy gyorsabban és hatékonyabban végezzék a munkájukat. Fontos lépésként hivatalosan is inváziónak nyilvánította a tömeges ellenőrizetlen bevándorlást, és terrorszervezeteknek bélyegezte az embercsempészetet is irányító latin-amerikai drogkartelleket.