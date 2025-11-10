Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Firenze tárca Olaszország Dante

Firenzében van egy kő, amin a gyermek Dante üldögélt, és nézte, hogyan építik a dómot

2025. november 10. 16:21

Sokáig maradok Dante kövén mozdulatlanul. Nézem, ahogy az úri közönség szórakozik, a vendéglőkben negyven napig érlelt t-bone-sztéket eszik, a csórója meg beéri egy pacalos zsemlével.

2025. november 10. 16:21
null
Csender Levente

Firenzében van egy kő, amin a gyermek Dante üldögélt, és nézte, hogyan építik a dómot. Sokáig bámészkodott onnan, volt mit néznie. Egyik barátja arra járt, meg­kérdezte, mi a kedvenc étele. „A tojás” – mondta Dante. Egy év múlva megint arra járt a barát, Dantét ugyanott találta. „És mivel?” – kérdezte. „Sóval” – válaszolta. Így áll meg az idő azon a kövön.

A nap csak dél körül süt be rövid időre a kis utcába. Leülök én is erre a zöldesszürke szikladarabra, amit Sasso di Danténak neveznek. „Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice ne la miseria” (nincs nagyobb fájdalom, mint emlékezni a boldog időkre a nyomorúságban), mondom, Dante sorait idézve magamban. Ez a latintudással felvértezett Dante nevű fiú teremtette meg az olasz irodalmi nyelvet, és írta bele aztán Commediájába tercinákba szedve a középkor minden ismeretét. Ezért ilyen melodioso az olasz nyelv. Persze azzal, hogy nem latinul írta meg fő művét, mint később a humanisták, elzárta attól, hogy külföldön gyorsan megismerjék. Pedig milyen bestseller lett volna a Commedia – a „divinát” Boccaccio tette hozzá – 
a középkor végének egyetemein!

A római alapítású Firenze virágzó várossá vált a középkor végére – a neve is ezt jelenti –, aranypénzt vertek, amit fiorinónak neveztek a pénz hátán levő liliomról, ebből ered a mi forintunk neve is. A városban rengeteg bőrös és posztógyártó céh működött. Aztán belekeveredtek a ghibellin és guelf háborúba, amiért Danténak el kellett hagynia Firenzét. Ezekben az években írta fő művét, minden ellenségét ügyesen elhelyezve a pokol valamelyik bugyrában. Dantét halála után ráfestették belülről a dóm falára. A városnak a középkor végén még két fontos temploma volt. A ferences és a domonkos. A ferences, a Santa Croce, ahol minden valamirevaló olasz kapott, ha mást nem, jelképes sírt. Dante is, akit Ravennában temettek el. A Santa Croce egyik oldalkápolnájából kilépve ájult el Stendhal a látottaktól. Azóta ezt a kultúrsokkot, amikor az emberre olyan erős hatással van a művészet, hogy akár el is ájul, Firenze-szindrómának vagy Stendhal­-szindrómának nevezik.  

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2025. november 10. 19:06
"A Santa Croce egyik oldalkápolnájából kilépve ájult el Stendhal a látottaktól." Mi is történt Stendhallal? A saját leírása alapján? Ez: "Egyfajta extázisban voltam, attól a gondolattól, hogy Firenzében vagyok, közel azokhoz a nagy emberekhez, akiknek sírjait láttam. Elmerültem a fenséges szépség szemlélésében... Elértem azt a pontot, ahol az ember mennyei érzéseket tapasztal... Minden olyan élénken szólt a lelkemhez. Ó, bárcsak elfelejthetném! Szívdobogásom volt, amit Berlinben idegességnek neveznek. Az élet kiszállt belőlem. Úgy jártam, mintha félnék, hogy elesek."
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2025. november 10. 17:36
Érdekes, tartalmas. Nem hallottam még a Firenze-szindrómáról. A Santa Croce szép és nagyon gazdag (mellette a dóm egy csupasz valami), de nincs benne a 100 legszebb templombelsőben, amit láttam.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. november 10. 16:24
Végre egy normális cikk, és erre fizetős. Miért nem Puzsírt teszitek fizetőssé?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!