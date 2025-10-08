Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ákos premier énekes életút interjú portréfilm producer

Phil Collins is feltűnik az új Ákos-portréfilmben

2025. október 08. 05:38

Hatalmas az érdeklődés az Ákosról szóló portréfilm iránt, a premier előtti vetítések sorra megtelnek egy héttel a bemutató előtt.

2025. október 08. 05:38
null

Október 16-án kerül a mozikba a Kovács Ákos énekes-dalszerző pályáját bemutató zenés portréfilm, Az Ember maradj. Az Ákos-sztori. Eddig. A forgalmazó Uránia Film premier előtti vetítéseire szinte minden jegy elkelt, az érdeklődők vasárnap a Corvin moziban még megtekinthetik a filmet a hivatalos bemutató előtt.

Az életrajzi filmek színes eszköztárát felvonultató, személyes hangvételű alkotás a Kossuth-díjas művész gazdag életútját mutatja be: megidézi Ákos zenei indulását a '90-es évek népszerű tinizenekarával, a Bonanza Banzájjal, majd végigkíséri a szólópálya állomásait, bepillantást engedve a több évtizedes siker színfalai mögé. A film megszólaltat egykori kollégákat és pályatársakat, ifjúkori barátokat, iskolatársakat, és archív koncertfelvételek segítségével a vászonra varázsolja a dalszerző-előadó legnépszerűbb slágereit. 

Hallhatjuk Ákosról szólni Rúzsa Magdit, Lukács Lászlót a Tankcsapdából,

 Horváth Tamás énekest vagy a népszerű Besúgó című filmsorozat rendezőjét, Szentgyörgyi Bálintot, de előkerül egy évekkel ezelőtti közös televíziós interjú is Ákossal és Phil Collinsszal. Az időutazás során hol könnyed, hol emelkedett pillanatok követik egymást, a sodró erejű mozi alatt megindító őszinteséggel nyílik meg előttünk a művész és az ember.

A portréfilm ötletgazdája és egyben producere A Hídember, Az ajtó vagy a Mansfeld című filmek producereként is ismert Hábermann Jenő, a rendezője Kriskó László, az operatőr Csincsi Zoltán, a vágó az Oscar-díjas Mindenki című alkotás vágója, Csillag Mano és Poós András voltak.

A filmet október 16-tól vetítik a mozik országszerte, az alkotók közönségtalálkozóval egybekötött vetítésekkel járják majd az országot, többek között Debrecenbe, Győrbe, Veszprémbe, Székesfehérvárra, Pécsre, Szombathelyre és Miskolcra is ellátogatnak.

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lakat1983
2025. október 08. 07:44
Baszki, tényleg telt házas az összes közönségtalálkozós vetítés. Nemcsak a premier előttiek. Pedig van belőle jónéhány országszerte. Azért ez komoly.
Válasz erre
1
0
lisiva
2025. október 08. 07:05
Isten éltessen, Ákos.
Válasz erre
1
0
lisiva
2025. október 08. 06:58
Isten éltessen sokáig.
Válasz erre
0
0
lisiva
2025. október 08. 06:55
Ákos, te voltál Alámerítő János.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!