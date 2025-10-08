Phil Collins is feltűnik az új Ákos-portréfilmben

Október 16-án kerül a mozikba a Kovács Ákos énekes-dalszerző pályáját bemutató zenés portréfilm, Az Ember maradj. Az Ákos-sztori. Eddig. A forgalmazó Uránia Film premier előtti vetítéseire szinte minden jegy elkelt, az érdeklődők vasárnap a Corvin moziban még megtekinthetik a filmet a hivatalos bemutató előtt.

Az életrajzi filmek színes eszköztárát felvonultató, személyes hangvételű alkotás a Kossuth-díjas művész gazdag életútját mutatja be: megidézi Ákos zenei indulását a '90-es évek népszerű tinizenekarával, a Bonanza Banzájjal, majd végigkíséri a szólópálya állomásait, bepillantást engedve a több évtizedes siker színfalai mögé. A film megszólaltat egykori kollégákat és pályatársakat, ifjúkori barátokat, iskolatársakat, és archív koncertfelvételek segítségével a vászonra varázsolja a dalszerző-előadó legnépszerűbb slágereit.

Hallhatjuk Ákosról szólni Rúzsa Magdit, Lukács Lászlót a Tankcsapdából,

Horváth Tamás énekest vagy a népszerű Besúgó című filmsorozat rendezőjét, Szentgyörgyi Bálintot, de előkerül egy évekkel ezelőtti közös televíziós interjú is Ákossal és Phil Collinsszal. Az időutazás során hol könnyed, hol emelkedett pillanatok követik egymást, a sodró erejű mozi alatt megindító őszinteséggel nyílik meg előttünk a művész és az ember.

A portréfilm ötletgazdája és egyben producere A Hídember, Az ajtó vagy a Mansfeld című filmek producereként is ismert Hábermann Jenő, a rendezője Kriskó László, az operatőr Csincsi Zoltán, a vágó az Oscar-díjas Mindenki című alkotás vágója, Csillag Mano és Poós András voltak.