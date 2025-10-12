„Közös történelmünk folytatásra vár” – Orbán Viktor egy Habsburgokról szóló könyvet méltatott

Habsburg Eduárd A Habsburg észjárás – Hét szabály zavaros időkre című kötete a történelmi és személyes tapasztalatok, valamint az etikai normák sajátos összefonódását helyezi középpontba. A szerző nem általános történeti áttekintést kíván adni, hiszen nem történészi minőségben mutatja be családja múltját, hanem konkrét, normatív keretet kínál: hét szabályt, amely a Habsburg-ház több évszázados tapasztalatából fakad, és amely szerinte a jelen társadalmi és politikai kihívásai között is iránytűként szolgálhat.

Az eredetileg az amerikai nagyközönségnek szánt írás szerzője 1967-ben Münchenben született magyar diplomata, a Habsburgok magyar (más néven nádori) ágához tartozik, amely József nádor leszármazottait jelenti. 2015 óta Magyarország nagykövete a Szentszéknél és a Szuverén Máltai Lovagrendnél.

A Hitel Kiadó jóvoltából megjelent, bő 200 oldalas könyv tizenegy jól tagolt fejezetre oszlik. Stílusa kifejezetten olvasmányos, esszéisztikus. Mivel a kötet egyértelműen népszerűsítő jelleggel született, nem várható el tőle a tudományos precizitás.

A hét szabály közül az első: házasodj meg, és legyen sok gyermeked. A dinasztikus politika, mint a Habsburgok példája is mutatja, a családi kötelékekre épült. Habsburg Eduárd is megállapítja, hogy a család a társadalom alapegysége, s értékeket, viselkedésmintákat ad az egyénnek. A kötet a keresztény családeszményt védi, a klasszikus együttélési formák mellett érvelve, elutasítva az lmbtq-párkapcsolatot.

A katolicizmus nemcsak a társadalmi élet, hanem a közélet kapcsán is megjelenik. A szerző szerint a vallásos politikusok felelősségteljesebbek döntéseikben, mert isteni mércével mérik tetteiket.