Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
10. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 12.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kötet Hitel Kiadó A Habsburg észjárás – Hét szabály zavaros idő Habsburg Eduárd

„Közös történelmünk folytatásra vár” – Orbán Viktor egy Habsburgokról szóló könyvet méltatott

2025. október 12. 06:06

Hogyan formálhatják a dinasztikus tapasztalatok a modern politikai és társadalmi kihívásokat?

2025. október 12. 06:06
null
Kurucz Barnabás

Habsburg Eduárd A Habsburg észjárás – Hét szabály zavaros időkre című kötete a történelmi és személyes tapasztalatok, valamint az etikai normák sajátos összefonódását helyezi középpontba. A szerző nem általános történeti áttekintést kíván adni, hiszen nem történészi minőségben mutatja be családja múltját, hanem konkrét, normatív keretet kínál: hét szabályt, amely a Habsburg-ház több évszázados tapasztalatából fakad, és amely szerinte a jelen társadalmi és politikai kihívásai között is iránytűként szolgálhat.

Az eredetileg az amerikai nagyközönségnek szánt írás szerzője 1967-ben Münchenben született magyar diplomata, a Habsburgok magyar (más néven nádori) ágához tartozik, amely József nádor leszármazottait jelenti. 2015 óta Magyarország nagykövete a Szentszéknél és a Szuverén Máltai Lovagrendnél.

A Hitel Kiadó jóvoltából megjelent, bő 200 oldalas könyv tizenegy jól tagolt fejezetre oszlik. Stílusa kifejezetten olvasmányos, esszéisztikus. Mivel a kötet egyértelműen népszerűsítő jelleggel született, nem várható el tőle a tudományos precizitás.

A hét szabály közül az első: házasodj meg, és legyen sok gyermeked. A dinasztikus politika, mint a Habsburgok példája is mutatja, a családi kötelékekre épült. Habsburg Eduárd is megállapítja, hogy a család a társadalom alapegysége, s értékeket, viselkedésmintákat ad az egyénnek. A kötet a keresztény családeszményt védi, a klasszikus együttélési formák mellett érvelve, elutasítva az lmbtq-párkapcsolatot.

A katolicizmus nemcsak a társadalmi élet, hanem a közélet kapcsán is megjelenik. A szerző szerint a vallásos politikusok felelősségteljesebbek döntéseikben, mert isteni mércével mérik tetteiket.

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2025. október 12. 08:20
1/ Habsburg sehol sem volt a törökhöz képest, akik, a fél országot eltüntették. /megölték, rabszolgának vittek százezreket, felégettek mindent/, 1400as évek végére, mikor a szín magyar Délvidék már nincs, szerbeket hoznak be oda /Mátyás király/ vagy jönnek maguktól az üres területre. Erdély déli félben akkor tűnik onnan el magyarság. Az ország többi része 1541 után pusztul el. 2/ Ha nincs a Habsburg mi is 1800as évek végig török alatt vagyunk. 200 évet nyertünk. 3/ Nem kell őket szeretni, de volt jó pár olyan királyunk alattuk, aki nem voltak rosszak. 4/ Végül groteszk, de pont a Habsburg birodalom tartotta egyben a magyar királyságot, akkor is mikor a lakosságának 35 % volt CSAK magyar. 5/ 1867 től hadügy és külpolitika kivételével önálló államunk van, már nem a Habsburgok döntenek mi lesz itt nálunk az alapvető dolgokban, döntő 40 év jön, de nem figyelünk oda semmire. Nem kell őket szeretni, de azt az utálatot sem érdemlik meg amit kapnak. Pláne a főbűnös török felmentése közben.
Válasz erre
0
0
altercat1
2025. október 12. 08:19
Megint eltűnt a hsz-em, amit recsibubusnak írtam... Ez: Megint hülye vagy, bucigyuri. (Mert azt hiszed, hogy mások a hülyék.) Von der Leyen... "...Európa harcban áll..." Büfizte a 444 is, akik fosát szürcsölöd kéjmámorral. 444.hu/2025/09/10/ursula-von-der-leyen-europa-harcban-all-a-tet-a-szabadsagunk-es-a-fuggetlensegunk
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2025. október 12. 08:10
Az Árpád-vérű Habsburgok: szentkoronaradio.com/blog/2023/09/19/az-arpad-veru-habsburgok/ "Petőfi Sándor köré az elmúlt 150 év hatalmas mítoszt épített. Egy magát komolyan jobboldalinak vevő azonban nem tekinthet rá példaképként": szentkoronaradio.com/blog/2023/09/17/petofi-avagy-a-hierarchia-gyulolete/
Válasz erre
0
0
Héja
2025. október 12. 08:02
Lentebb az összes dühöngő zsebkuruc hangoskodik. Tudatlanságuk szánalmas.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!