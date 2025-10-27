Az MTK tragédiája: Harmat László „eltűnésének" története

Ismert, hogy az 1919-es vörösterrort és a román megszállást a Nemzeti Hadsereg bevonulása és Horthy Miklós öndeklarált „ellenforradalma” követte. Ez a folyamat végső soron közel két évtizednyi békés, fejlődő időszakot hozott Magyarországnak, azonban nem lehet nem említést tenni a tényről, hogy ezen időszak születésekor az ún. fehérterror több mint ezer – a szakirodalom szerint 1169 – áldozatot követelt.

A fehérterror jelentős részben vidéki eseménysorozat volt, bár Budapesten is történtek atrocitások, gyilkosságok. Ebben a cikkben egy kevéssé ismert „eltűnésnek" – gyilkosságnak – jártunk utána, mely az I. kerületben, azon belül is a Kapisztrán téri Nándor-laktanyában történt: ez volt Harmat László MTK-s futó (háromszoros 800 méteres bajnok) esete.

Az eset kapcsán Harmat szülei végig kapcsolatban voltak a hatóságokkal,

elkeseredett levelezésüket pedig részletesen megőrizte a Hadtörténeti Levéltár. A legelső levelet az ügyben Harmat Miksáné írta (címe: Kisdiófa u. 10.) a Honvédelmi Minisztériumnak:

„Gyermekemet Harmat László 19 éves gymnasiumi tanulót, kit a proletár-diktatúra alatti viselkedéséért m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium az érettségi vizsgálattól eltiltott, […] f. hó 9-én vasárnap du. a Magyar Atlétikai Klub margitszigeti sporttelepéről elhurcolták és azóta a legszorgosabb kutatás dacára sem voltam képes nyomára akadni. Szemtanúk állítása szerint őt az Úri utcai laktanyába vitték, ahol tudvalevőleg a Prónay-csoport tartózkodik. Ott is utána érdeklődtem a dolognak, ahol azonban minden felvilágosítást megtagadtak azzal, hogy hivatalos tudomásuk az ügyről nincsen, tehát csak a sokszor emlegetett és hírhedtté vált »egyéni aktió« gyanúja állhat fenn. Anyai szívem fájdalmát nem kell szélesebben illusztrálni.”