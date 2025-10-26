37 éve történt: amikor Kádár Magyarországa elismerte Palesztinát

Napjainkban is gyakran előkerül a sajtóban, hogy Magyarország már régen elismerte Palesztinát, de kevesen tudják, hogy ez mikor, miért és milyen kontextusban történt.

A Palesztin Nemzeti Tanács 1988. november 12–14. között, Algériában megtartott ülésén kiáltotta ki a „független palesztin államot”, amelyet először Irak, Kuvait, majd Tunézia, Szaúd-Arábia, egy nappal később Malajzia, Törökország, Szingapúr, Madagaszkár ismert el. Később Jordánia is csatlakozott. Izrael azonnal elutasította a döntést, mondván, hogy az nem segíti „a közel-keleti békefolyamatot”. A „megszállt nyugati parton” – magyarul Júdeában és Szamáriában – zavargások törtek ki, ezért az izraeli hadsereg kijárási tilalmat hirdetett a területen.

Érdekes módon voltak kritikák az anticionista oldalról is, egyes palesztin frakciók elhamarkodottnak nevezték a lépést, és az iráni hivatalos rádió is kritizálta azt.

Persze érdemes megnézni miről szólt a kritika: mivel a kiáltvány elfogadta alapul az ENSZ BT 242. számú határozatát, mely „biztonságos határokat” ír elő Izraelnek, és így elismeri Izrael létét is, Irán kritizálta a döntést, hiszen a mullahok teljesen elutasították Izrael létét:

„Irán úgy értékelte, hogy a palesztin állam kikiáltásával a PFSZ feladat eddigi pozícióját, s ezzel súlyos csapást mért a palesztin felkelésre” – írja egy korabeli cikk.