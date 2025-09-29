Nemzetközi össztűz zúdult Izraelre – már az Európai Bizottság is fenyegetőzik

A zsidó állam politikusai többször hangot adtak abbéli álláspontjuknak, hogy a palesztin állam elismerése a jelenlegi konfliktus kontextusában megjutalmazza a Hamaszt a terrortámadásáért. Miután Emmanuel Macron júliusban nyilvánosságra hozta a palesztin állam elismerésének tervét, Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta: a francia elnök bejelentésének napján azonnal félbeszakadtak a túsztárgyalások a Hamasszal. Franciaország ezt követően Szaúd-Arábiával közösen szervezett egy konferenciát az ENSZ-ben, amelynek gyümölcse a kétállami megoldás békés előmozdítását szorgalmazó New York-i deklaráció lett. A dokumentumot szeptember 12-én 142 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett, 10 nem szavazat ellenében (köztük az Egyesült Államokéval és Magyarországéval) fogadták el az ENSZ Közgyűlésében. A nyilatkozat nem kötelező jellegű.

Az USA és Izrael Mielőtt megindult a Gáza elleni szárazföldi hadművelet, Marco Rubio amerikai külügyminiszter Izraelbe utazott, és tárgyalt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. Egy közös sajtótájékoztatón arról beszélt: egyre kevesebb esélyét látják annak, hogy diplomáciai úton véget lehessen vetni a gázai háborúnak. A The New York Times beszámolója szerint hangsúlyozta: Donald Trump elnök azt akarja, hogy véget érjen a háború, szabadon engedjék az izraeli túszokat, és legyőzzék a Hamaszt. Washington eddig gyakorlatilag szabad kezet adott közel-keleti szövetségesének, és ezen az sem változtatott, hogy Izrael nemrég Katarban hajtott végre légicsapást – amelynek célpontja a Hamasz politikai szárnyának vezetése volt –, amiről a hírek szerint csak az utolsó pillanatban értesítette az Egyesült Államokat. Bár a republikánusok határozottan Izrael mellett állnak, az amerikai lakosságra hatással voltak az utóbbi két év fejleményei, és a felmérések szerint folyamatosan csökken Izrael támogatottsága. A The Economist legfrissebb számának borítóján a Hogyan veszíti el Izrael Amerikát? cím olvasható. A lap arról ír, hogy a YouGov közvélemény-kutatóval közös felmérésének tanúsága szerint a megkérdezett amerikaiak 43 százaléka úgy véli, Izrael népirtást követ el Gázában. Az előző három évben az ötven év feletti demokrata pártiak körében 23 százalékponttal nőttek a kedvezőtlen vélemények Izraellel kapcsolatban. Az ötven év alatti republikánusok körében a támogatás egyenletesen oszlik meg, de 2022-ben még 63 százalékos volt Izrael támogatottsága.

Izraeli tankok a Gázai övezet határán 2025 szeptemberében

Fotó: AFP/Menahem Kahana

A deklaráció 42 pontot tartalmaz, és olyan álláspontok is vannak benne, amelyeket egyes országok, mint Ausztrália, Németország vagy Kanada, korábban jellemzően nem támogattak. A szöveg szerint a palesztin államnak az 1967-es határok mentén kell létrejönnie. Izrael az 1967-es hatnapos háborúban Jordániától foglalta el Ciszjordániát, valamint Kelet-Jeruzsálemet. Az ENSZ 1947-ben arab és zsidó államra osztotta fel a Brit Palesztin Mandátum területét, ám az arabok ezt hátrányosnak tartották és visszautasították. A brit kivonulással a palesztin–zsidó konfliktus polgárháborúvá szélesedett, majd négy arab állam megtámadta az 1948-ban kikiáltott Izraelt. A háború során Jordánia annektálta Ciszjordániát, Egyiptom pedig megszállta a Gázai övezetet. Izrael jogosan birtokolt területnek nevezi az 1967-ben megszerzett részeket, a nemzetközi közösség viszont megszállt területként tekint rájuk. Ciszjordániában és az Izrael által 1980-ban megszállt, a nemzetközi jog szerint Palesztinához tartozó Kelet-Jeruzsálemben ma már több mint 700 ezer izraeli él.

Egy másik fontos pont mélyen el van rejtve a deklarációban: a palesztin menekültek kérdése. Ellentétben minden más menekültstátussal, a palesztinok esetében öröklődik a státus, vagyis azokat is menekültnek tekintik, akiknek például a dédszüleit űzték el az izraeliek. A deklaráció alapján minden egyes leszármazottnak joga van visszatérni. Ez több millió embert jelent, aki nagyrészt a környező országokban él, ám ezek az országok soha nem adtak nekik állampolgárságot. A visszatérés jogát az izraeli politika elutasítja.