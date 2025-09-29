Nemzetközi össztűz zúdult Izraelre – már az Európai Bizottság is fenyegetőzik

Elárulta a Franciaország-szakértő, mit akar Macron a palesztinokkal
Soós Eszter Petronella szerint a közel-keleti konfliktus importálódott a francia belpolitikába.
Egyre erősödik a nemzetközi kampány Palesztina mellett és a zsidó állam ellen, Izrael pedig nagy dilemmával találja szemben magát Gáza jövőjével kapcsolatban.
Idén szeptember 22-én este köszöntött be a zsidó újév, és
Emmanuel Macron francia elnök éppen ezt a napot választotta, hogy bejelentse az ENSZ Közgyűlésének ülésszaka alatt: országa elismeri a palesztin államot.
Lapzártánk előtt az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Portugália is elismerte Palesztinát államként.
Lassan két éve történt a Hamasz Izrael elleni terrortámadása, és mostanra a nemzetközi színtéren az Egyesült Államok kivételével minden nagyhatalom Izrael gázai hadművelete ellen fordult. Az ENSZ szervezetei és európai politikusok egyre gyakrabban vádolják Izraelt népirtással, számos elismert nemzetközi jogász szerint viszont erre nincs bizonyíték.
Franciaország vezette az előző hónapokban azt a nemzetközi koalíciót, amely újra az asztalra tette a kétállami megoldást.
A zsidó állam politikusai többször hangot adtak abbéli álláspontjuknak, hogy a palesztin állam elismerése a jelenlegi konfliktus kontextusában megjutalmazza a Hamaszt a terrortámadásáért. Miután Emmanuel Macron júliusban nyilvánosságra hozta a palesztin állam elismerésének tervét, Marco Rubio amerikai külügyminiszter azt mondta: a francia elnök bejelentésének napján azonnal félbeszakadtak a túsztárgyalások a Hamasszal. Franciaország ezt követően Szaúd-Arábiával közösen szervezett egy konferenciát az ENSZ-ben, amelynek gyümölcse a kétállami megoldás békés előmozdítását szorgalmazó New York-i deklaráció lett. A dokumentumot szeptember 12-én 142 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett, 10 nem szavazat ellenében (köztük az Egyesült Államokéval és Magyarországéval) fogadták el az ENSZ Közgyűlésében. A nyilatkozat nem kötelező jellegű.
Mielőtt megindult a Gáza elleni szárazföldi hadművelet, Marco Rubio amerikai külügyminiszter Izraelbe utazott, és tárgyalt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. Egy közös sajtótájékoztatón arról beszélt: egyre kevesebb esélyét látják annak, hogy diplomáciai úton véget lehessen vetni a gázai háborúnak. A The New York Times beszámolója szerint hangsúlyozta: Donald Trump elnök azt akarja, hogy véget érjen a háború, szabadon engedjék az izraeli túszokat, és legyőzzék a Hamaszt. Washington eddig gyakorlatilag szabad kezet adott közel-keleti szövetségesének, és ezen az sem változtatott, hogy Izrael nemrég Katarban hajtott végre légicsapást – amelynek célpontja a Hamasz politikai szárnyának vezetése volt –, amiről a hírek szerint csak az utolsó pillanatban értesítette az Egyesült Államokat. Bár a republikánusok határozottan Izrael mellett állnak, az amerikai lakosságra hatással voltak az utóbbi két év fejleményei, és a felmérések szerint folyamatosan csökken Izrael támogatottsága. A The Economist legfrissebb számának borítóján a Hogyan veszíti el Izrael Amerikát? cím olvasható. A lap arról ír, hogy a YouGov közvélemény-kutatóval közös felmérésének tanúsága szerint a megkérdezett amerikaiak 43 százaléka úgy véli, Izrael népirtást követ el Gázában. Az előző három évben az ötven év feletti demokrata pártiak körében 23 százalékponttal nőttek a kedvezőtlen vélemények Izraellel kapcsolatban. Az ötven év alatti republikánusok körében a támogatás egyenletesen oszlik meg, de 2022-ben még 63 százalékos volt Izrael támogatottsága.
A deklaráció 42 pontot tartalmaz, és olyan álláspontok is vannak benne, amelyeket egyes országok, mint Ausztrália, Németország vagy Kanada, korábban jellemzően nem támogattak. A szöveg szerint a palesztin államnak az 1967-es határok mentén kell létrejönnie. Izrael az 1967-es hatnapos háborúban Jordániától foglalta el Ciszjordániát, valamint Kelet-Jeruzsálemet. Az ENSZ 1947-ben arab és zsidó államra osztotta fel a Brit Palesztin Mandátum területét, ám az arabok ezt hátrányosnak tartották és visszautasították. A brit kivonulással a palesztin–zsidó konfliktus polgárháborúvá szélesedett, majd négy arab állam megtámadta az 1948-ban kikiáltott Izraelt. A háború során Jordánia annektálta Ciszjordániát, Egyiptom pedig megszállta a Gázai övezetet. Izrael jogosan birtokolt területnek nevezi az 1967-ben megszerzett részeket, a nemzetközi közösség viszont megszállt területként tekint rájuk. Ciszjordániában és az Izrael által 1980-ban megszállt, a nemzetközi jog szerint Palesztinához tartozó Kelet-Jeruzsálemben ma már több mint 700 ezer izraeli él.
Egy másik fontos pont mélyen el van rejtve a deklarációban: a palesztin menekültek kérdése. Ellentétben minden más menekültstátussal, a palesztinok esetében öröklődik a státus, vagyis azokat is menekültnek tekintik, akiknek például a dédszüleit űzték el az izraeliek. A deklaráció alapján minden egyes leszármazottnak joga van visszatérni. Ez több millió embert jelent, aki nagyrészt a környező országokban él, ám ezek az országok soha nem adtak nekik állampolgárságot. A visszatérés jogát az izraeli politika elutasítja.
Újabb fontos pont, hogy a felhívás a Ciszjordánia nem megszállt részeit vezető
Palesztin Hatóságra bízná a Hamasztól megszabadított Gázai övezet békés irányítását.
Csakhogy a szervezet számos szempontból autoriter módon működik, ráadásul a bebörtönzöttek és áldozatok megsegítésére létrehozott mártíralapjából bűnözők és terroristák családtagjai is részesültek, ezt a kritikusok a zsidókat gyilkoló személyek jutalmazásának tekintik.
Miközben erősödik a nemzetközi kampány a kétállami megoldás megvalósulásáért, egyre nagyobb a nyomás az izraeli kormányon, hogy zárja le a gázai háborút. Nemrég az Európai Bizottság terveket mutatott be, amelyek alapján korlátoznák az Izraellel folytatott kereskedelmet, és szankciókat vezetnének be a kormánya szélsőségesnek minősített miniszterei ellen. A tagállamok minősített többségi támogatását igénylő kereskedelmi korlátozások azt jelentenék, hogy az izraeli áruk elveszítenék privilegizált hozzáférésüket az európai piacokhoz, és vám terhelne több milliárd euró értékű exportot, főleg olyan mezőgazdasági termékeket, mint a datolya és a citrusfélék. Gideon Szaár izraeli külügyminiszter erkölcsileg és politikailag torznak minősítette a bizottság javaslatait, és úgy vélekedett, hogy a kormányával szemben hozott intézkedések Európa érdekeivel is ellentétesek.
Mindeközben az izraeli hadsereg
Gáza városában indított nagyszabású offenzívája jelentős nemzetközi tiltakozást váltott ki, és Izraelen belül is vitákat kelt.
A Hamasz által elrabolt túszok családjai közül sokan ellenzik a hadműveletet, mert attól tartanak, hogy az akció veszélyezteti legyengült hozzátartozóikat. Izrael a Hamasz gázai megsemmisítését nevezte meg célként. A Gedeon szekerei II. nevű hadműveletben két hadosztály vesz részt, de számuk várhatóan növekedni fog. Becslések szerint 2000-3000 Hamasz-fegyveres lehet a városban. Az előző hetekben Izrael utasította a lakosokat, hogy a kijelölt útvonalakon távozzanak a városból, de csak az ott élők kevesebb mint fele tett így. Egyesek megtagadták, hogy ismét elhagyják az otthonukat, de vannak olyanok is, akik azért nem mernek elmenni, mert a Hamasz megfenyegette őket.
Michael Doren amerikai biztonságpolitikai szakértő úgy véli: az izraeli kormányon belül ma arról folyik a leghevesebb vita, hogy a hadsereg megszállja-e ideiglenesen Gázát, ami szerinte rendkívül hálátlan feladat lenne. Alex Traiman, a Jewish News Syndicate főszerkesztője egy cikkében nemrég arról írt, hogy miközben Izrael győzelmeket ér el a csatatéren – szinte felszámolta a Hamaszt, legyengítette a libanoni Hezbollahot, csapást mért az iráni rezsimre –, aközben ezen akciók semmiféle csodálatot nem váltottak ki külföldön, és az ország ellen fordították a nemzetközi közösséget.
Az amerikai kormányzat egy váratlan szereplőt kért fel arra, hogy szervezze meg Gáza jövőjét: Tony Blair korábbi munkáspárti brit miniszterelnököt. Blair terve az, hogy hozzanak létre egy átmeneti hatóságot a Gázai övezet irányítására, mielőtt átadnák a Palesztin Hatóságnak. A terv a hírek szerint megkapta Donald Trump áldását, és a volt brit kormányfő kampányba fogott az érdekelt nemzetközi hatalmak összegyűjtésére. A The Times of Israel forrásai alapján a javaslat szerint egy ENSZ BT-határozattal létrehoznák a gázai nemzetközi átmeneti hatóságot (GITA), amely hét-tíz tagból állna, felsorakoztatva palesztin, nemzetközi személyiséget, ENSZ-tisztviselőt, valamint muszlim képviseletet is. Az izraeli lap által megszerzett tervezet szerint a GITA az átmeneti időszakban Gáza legfőbb politikai és jogi hatóságaként fog működni.
