Ilyen volt 1956 gyerekszemmel: „Bárhova néztünk, holttestek, kilőtt ablakok”

Amikor a harcok felerősödtek, Gabriella és családja a társasház többi lakójával lemenekült a pincébe. Ott töltöttek egy hetet. „Levittük a legvastagabb plédeket, és ott aludtunk, a felnőttek pedig sámlin, kisszéken gubbasztottak – emlékezik. – Nyomasztó volt, mert csupán egy szál gyenge villanykörte világított az U alakú pincefolyosón, ahonnan a fa- és széntartó rekeszek nyíltak. A félhomály miatt én sose mertem egyedül lemenni a pincébe. Lent mindenki magának meggyújtotta a gyertyát. Az, hogy mindenki suttogva beszélt, azt sugallta nekünk, hogy nem csak a gyerekeknek félelmetes, ami történik. Volt egy kis rádiónk, ahonnan Beethoven 9. szimfóniája szólt, utána pedig hirtelen jött a bejelentés, hogy »Figyelem, figyelem, kijárási tilalom!«. Igazán kitört a forradalom.”

Amíg a pincében tartózkodtak, Gabriella édesanyja tanult a gyerekekkel, hogy ha vissza kell menni az iskolába, ne legyen nagy lemaradásuk. A gyerekek – kevésbé értve a helyzet komolyságát – élvezték, hogy nem kell az iskolapadban ülni, helyette kártyázhatnak és vérre menő Capitaly-­játszmákat vívhatnak a pincében. „Csak később mélyedtek el ezek a történések. Arra különösen emlékszem, amikor a házmester lejött, és szólt a szüleinknek, hogy menjenek föl, mert a légnyomás kivitte az összes ablakunkat, a csipkefüggöny kint lobog az utcán.”

Fotó: Földházi Árpád

A harcok enyhülésével a szomszédban lakó három fiúval és az édesapjukkal együtt bementek a városba – meséli Gabriella, szeretettel visszagondolva a fiúkra, akikkel együtt töltötte gyermekkorát. „Jóska bácsi, a fiúk apukája azt mondta, hogy »gyerekek, sorakozó, nézzük meg, mi történt!«. Megrendítő volt, mert bárhova néztünk, holttestek, kilőtt ablakok, lakásból kiesett fél zongora – csata utáni állapotok uralkodtak. Borzalmas volt. A holttestek hófehér klórmésszel voltak leöntve. Egyiknek a rohamsisakja félrecsúszott a fejéről, és az agya kifolyt. Szörnyű volt, csodálom, hogy nem lettem rosszul. Azóta sem szeretem a klórszagot.” Úgy tudja Gabriella, hogy egy tankból kilőtt orosz katona volt a halott. „A magyarok szívvel-­lélekkel, egy szál gépfegyverrel, majdnem védtelenül, de lelkesen harcoltak.”

A Krisztina körút a közeli gépfegyverek ropogásától visszhangzott. „Akkor igazából féltünk. Nemcsak a szülők komor tekintete és hangulata miatt aggódtunk, mint addig, hanem tényleg a bőrünket mentettük. Nekünk, gyerekeknek is