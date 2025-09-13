Tudta, hogy Kádárék lehallgatták az IMF-et? – Íme egy hihetetlen sztori 1982-ből!

A hotelek kedvelt operációs helyszínei voltak az állambiztonságnak a Kádár-rendszerben, általában minden nagyobb hotelben voltak beépített alkalmazottak és technikailag előkészített szobák. Nem volt ez másképp a várbéli Hilton Hotel esetében sem. A Hiltonnal kapcsolatban ugyan kevés állambiztonsági anyag maradt meg, ám egy 1982 tavaszi-nyári fedett nyomozás, a „Kristály” fn. akció relatíve jól ismert a fennmaradt Napi Operatív Információs Jelentések (NOIJ) alapján. (A NOIJ-okat 1979–90 között készítették a rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szervei, illetve a hírszerző, kémelhárító, belsőreakció-elhárító és katonai elhárító csoportfőnökségek a belügyi vezetés tájékoztatásának céljából.)

A célpont a Nemzetközi Valuta Alap (IMF) Budapesten tárgyaló delegációja volt,

mely a Hiltonban szállt meg. Egy április 27-i NOIJ szerint már ekkor tervezni kezdték az akciót: „Május 18-án a Nemzetközi Valuta Alaptól delegáció érkezik Magyarországra. A 7 főből álló delegációt a Hilton Szállóban helyezik el, itt rendezik be a titkárságot is. A küldöttség személyi összetétele az előzőekhez képest változatlan. Az információ forrása és tartalma ellenőrzött. Intézkedés: a delegáció megérkezése után folytatják a »Kristály« fn. akciót, amelyre külön javaslatot terjesztenek fel.”

Június 3-án a következő NOIJ érkezett a kémelhárítástól (BM III/II. Csoportfőnökség):