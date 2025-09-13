Ft
állambiztonsági Magyarország Hilton IMF

Tudta, hogy Kádárék lehallgatták az IMF-et? – Íme egy hihetetlen sztori 1982-ből!

2025. szeptember 13. 19:31

Kádárék a kommunista rendszer végén egyszerre kuncsorogtak nyugati hitelek ellen és figyelték meg a Hiltonba érkező IMF-delegációt. Milyen titkokra derült fény a fedett művelet során?

2025. szeptember 13. 19:31
null
Veszprémy László Bernát
Veszprémy László Bernát

A hotelek kedvelt operációs helyszínei voltak az állambiztonságnak a Kádár-rendszerben, általában minden nagyobb hotelben voltak beépített alkalmazottak és technikailag előkészített szobák. Nem volt ez másképp a várbéli Hilton Hotel esetében sem. A Hiltonnal kapcsolatban ugyan kevés állambiztonsági anyag maradt meg, ám egy 1982 tavaszi-nyári fedett nyomozás, a „Kristály” fn. akció relatíve jól ismert a fennmaradt Napi Operatív Információs Jelentések (NOIJ) alapján. (A NOIJ-okat 1979–90 között készítették a rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szervei, illetve a hírszerző, kémelhárító, belsőreakció-elhárító és katonai elhárító csoportfőnökségek a belügyi vezetés tájékoztatásának céljából.)

A célpont a Nemzetközi Valuta Alap (IMF) Budapesten tárgyaló delegációja volt,

mely a Hiltonban szállt meg. Egy április 27-i NOIJ szerint már ekkor tervezni kezdték az akciót: „Május 18-án a Nemzetközi Valuta Alaptól delegáció érkezik Magyarországra. A 7 főből álló delegációt a Hilton Szállóban helyezik el, itt rendezik be a titkárságot is. A küldöttség személyi összetétele az előzőekhez képest változatlan. Az információ forrása és tartalma ellenőrzött. Intézkedés: a delegáció megérkezése után folytatják a »Kristály« fn. akciót, amelyre külön javaslatot terjesztenek fel.”

Június 3-án a következő NOIJ érkezett a kémelhárítástól (BM III/II. Csoportfőnökség):

„Folytatják a Nemzetközi Valutaalap Magyarországon tárgyaló, a budapesti Hilton szállodában elhelyezett delegációjának megfigyelését, azaz a »Kristály-akciót«.

A legfrissebb információ szerint a küldöttség egy zárt munkamegbeszélésen megállapította, hogy a költségvetési helyzetünk romlott, a költségvetés és a külföldi fizetési mérleg nincs összhangban – azaz a külföldi kölcsönökből fedezzük a folyamatosan keletkező költségvetési hiányt. A hitelfelvétel összege eléri az évi 2 milliárd dollárt. A költségvetési decifit eltitkolása miatt a magyar kormány meghamisítja a költségvetési mérlegét.”  

Tény, hogy Magyarország 1982. május 6-án csatlakozott az IMF-hez, de már az év elején csődbe ment volna az ország, ha amerikai bankok nem folyósítanak rendkívüli kölcsönöket.

„A Reagan-adminisztráció nyilván pénzügyi eszközökkel akarta Magyarországot kiszakítani a szovjet érdekszférából. A magyar politikai vezetés szorult helyzetében engedményekre kényszerült a belpolitikában, de ez nem jelentett azonnali érzékelhető változást. Például éppen ezekben a napokban, 1982 júniusában indultak a szamizdat felszámolására akciók” – írja az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára oldalának szerző nélküli bejegyzése.

Tizenkét nappal később a kémelhárítás az alábbi jelentést adta le: „A »Kristály« fn. akció során az alábbi újabb információ keletkezett: az IMF küldöttség vezetője, P. FONTENAY telefonon beszélt Washingtonnal, ALLEN WHITMAN-nal. Fontenay elmondta, hogy a »tárgyalások során – a költségvetés területén – csak kis előrehaladást értek el, a fizetési mérleggel kapcsolatban az adatok legtöbbjét megkapták«. 

Fontenay szerint az MNK-nek nagyon »kemény programra« van szüksége, és ezt a magyar tárgyalópartnereknek meg is mondták. Az információ ellenőrzött.”

Végül két nappal későbbről még rendelkezünk egy NOIJ-jal: „A III/II-7. Osztály jelenti: Tárgy: »KRISTÁLY« fn. akció. Az IMF küldöttség vezetőjének iratai közül az osztály rögzíteni tudta a küldöttség magyarországi munkája során összegyűjtött és feldolgozott valamennyi anyagot, szöveges és táblázatos értékelést, többszáz oldalon. Elsődleges értékelés alapján megállapítható, hogy az anyagok egyaránt tartalmazzák a magyar küldöttség által adott adatokat, valamint az IMF küldöttség módosításait, becsléseit, kiegészítéseit. Az anyag egy figyelemre méltó gyorsjelentést is tartalmaz az IMF delegáció véleményéről, valamint a legmagasabb szintű magyar vezetőkkel folytatott tárgyalásairól. Külön értékelendő egy, a Lengyel Népköztársaságról 1982. április 16-án készített komplett IMF országjelentés, amelyet a küldöttség vezetője vagy hintának, vagy összehasonlítási célokból hozott magával. Intézkedés: Hasznosítás magasabb vezetői döntés szerint.”

Annyi megállapítható, hogy a kémelhárításon a tárgyalások sikere nem múlott:

az IMF delegáció összes titkos anyagát sikerült megszerezniük. „A tárgyalások tétje az volt, hogy mennyi kölcsönt kapunk, mekkora kamatokkal és milyen gazdasági korrekciókat-megszorításokat kell cserében végrehajtanunk. Az 1990-es végeredmény felől nézve: a hitelek jöttek, de a magyar megreformált tervgazdaság továbbra is képtelen volt alkalmazkodni a világpiachoz, mélyült a válság, nőtt az államadósság” – állapítja meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának szerző nélküli kommentárja. 

Fotó: Fortepan 192083

***

zsugabubus-2
2025. szeptember 13. 20:48
"Kádárék a kommunista rendszer végén egyszerre kuncsorogtak nyugati hitelek ellen és figyelték meg a Hiltonba érkező IMF-delegációt."Kádárék a kommunista rendszer végén egyszerre kuncsorogtak nyugati hitelek ellen és figyelték meg a Hiltonba érkező IMF-delegációt." Full értelmetlen mondat :( Borvendéghez méltatlan.
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. szeptember 13. 20:00
Borvendég Zsuzsanna remekműveit sok szeretettel, és figyelemmel!:)
Válasz erre
1
0
rebell-2
2025. szeptember 13. 19:57
egyszerre kuncsorogtak nyugati hitelek ellen ???? Hogy lehet valami ellen kuncsorogni? Mi ez a baromság? Nincs egy szerkesztő, a szerkesztőségben? :DDD
Válasz erre
1
0
billysparks
2025. szeptember 13. 19:56
Akikhez ez a jelentés eljutott, azoknak tiszta sor volt a rendszerváltás. Volt tíz évük felkészülni. Na, ez nem Kovács János esztergályos volt....
Válasz erre
1
0
