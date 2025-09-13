Tudta, hogy Kádárék lehallgatták az IMF-et? – Íme egy hihetetlen sztori 1982-ből!

Végül két nappal későbbről még rendelkezünk egy NOIJ-jal: „A III/II-7. Osztály jelenti: Tárgy: »KRISTÁLY« fn. akció. Az IMF küldöttség vezetőjének iratai közül az osztály rögzíteni tudta a küldöttség magyarországi munkája során összegyűjtött és feldolgozott valamennyi anyagot, szöveges és táblázatos értékelést, többszáz oldalon. Elsődleges értékelés alapján megállapítható, hogy az anyagok egyaránt tartalmazzák a magyar küldöttség által adott adatokat, valamint az IMF küldöttség módosításait, becsléseit, kiegészítéseit. Az anyag egy figyelemre méltó gyorsjelentést is tartalmaz az IMF delegáció véleményéről, valamint a legmagasabb szintű magyar vezetőkkel folytatott tárgyalásairól. Külön értékelendő egy, a Lengyel Népköztársaságról 1982. április 16-án készített komplett IMF országjelentés, amelyet a küldöttség vezetője vagy hintának, vagy összehasonlítási célokból hozott magával. Intézkedés: Hasznosítás magasabb vezetői döntés szerint.”
Annyi megállapítható, hogy a kémelhárításon a tárgyalások sikere nem múlott:
az IMF delegáció összes titkos anyagát sikerült megszerezniük. „A tárgyalások tétje az volt, hogy mennyi kölcsönt kapunk, mekkora kamatokkal és milyen gazdasági korrekciókat-megszorításokat kell cserében végrehajtanunk. Az 1990-es végeredmény felől nézve: a hitelek jöttek, de a magyar megreformált tervgazdaság továbbra is képtelen volt alkalmazkodni a világpiachoz, mélyült a válság, nőtt az államadósság” – állapítja meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának szerző nélküli kommentárja.
