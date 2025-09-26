Bartók ebben a műben úgy nyúl az örökségünkhöz, hogy később rockzenészként is gyakoroltam a művet, és ezzel játsszam be az összes basszusgitáromat (!). Új hangszer, új húrkészlet – Bartók, »Este a székelyeknél« végtelenítve. Egyik nagy tervem, hogy majd, ha lelassulok, és beér engem az énidőm, akkor áthangszerelem én is a saját hasonlatosságomra. És ezt mind Bartók engedi meg.
Bartók tiszteletre, szeretetre, alázatra – és szabadságra nevel. Nem akármilyen szabadságra.
Azt mondja: »A népzene (…) a természet tüneménye. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szervezetei, a virágok, az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan tökéletes a népzene. Ezek a dallamok a művészi tökéletesség megtestesítői. Példái annak, miként lehet legkisebb formában, legszerényebb eszközökkel valamilyen zenei gondolatot legtökéletesebben kifejezni.«
Szóval: szerves szabadság.
Ennek a szerves szabadságnak van egy közös nyelve. Bartók szerint ez a nyelv zenei nyelv, méghozzá »ősi zenei nyelv«, vagy »ősi dallamtípus«. Pentaton skála, ereszkedő dallamszerkezet, kvintváltás, a parlando-rubato előadásmód, vagyis a kötetlen, beszédszerű ritmus – nagyon leegyszerűsítve ez a mi közös szabadságnyelvünk. Akinek van füle a hallásra, az hallja ezt az ősi zenei nyelvet. És aki hallja, az a »szerves szabadságban« él – történjen bármi a nagyvilágban, vagy közvetlen környezetünkben.