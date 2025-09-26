„1945. szeptember 26-án, nyolcvan éve hunyt el Bartók Béla.

Számomra A zeneszerző.

Tavalyi jegyzet róla:

Egy olyan székely kisvárosban nőttem fel a román kommunista diktatúra ideje alatt, ami inkább falu, mint város. Gyermekkoromban a földművelés, állattartás éppúgy része volt az életünknek, mint bárki falusi embernek – annyi különbséggel, hogy az áramszünet és a hiánygazdaság okozta problémák a negyedik emeleti kétszobás tömbházlakásban erőteljesebben megmutatkoztak. Ebben a kisvárosban – gyönyörű mai nevén: Szentegyházán – nem volt és ma sincs zeneiskola. Ám évtizedekkel ezelőtt a közeli Székelyudvarhelyről megérkezett egy lelkes, életvidám zenetanár, nagynevű néprajzos tanárember leszármazottja, Haáz Sándor, és egymaga 150 tagú gyermekfilharmóniát hozott létre. Ő tanított mindenkit hangszerre, énekre. Száztagú kórus énekelt népdalokat, klasszikusokat, ötven kapanyéltől kérges tenyerű parasztgyerek húzta a vonót, fújta a fa- és rézfúvósokat. Az évtizedek során több ezer gyermek tapasztalta meg az együtt zenélés örömét, köztük én is, először kóristaként, majd fuvolistaként. Haáz Sándor tanár úr igazi kovászemberként még ma is vezényli a Szentegyházi Gyermekfilharmóniát, szülők helyére lépnek gyermekek.

Csak egy mutató, mert megszámolták: ma Szentegyházán több a furulya, mint ahány család él. Ebben a közösségben tanultam meg, hogy mi a magyar népzene. Ez a közösség egyébként nagy tisztelettel és odaadással énekelte más népek dalait is.