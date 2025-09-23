Ft
09. 23.
kedd
Megsérült és otthagyta az új Pókember-film forgatását Tom Holland

2025. szeptember 23. 08:33

A színész 2016 óta alakítja a közkedvelt hálószövőt a Marvelnél.

2025. szeptember 23. 08:33
null

Félbehagyta legújabb filmje, a Pókember 4. részének forgatását Tom Holland, miután agyrázkódást szenvedett. Az angol színész 2016 óta alakítja a hálószövőt a filmvásznon, akkor debütált a Marvel filmes univerzumában a karakter. 

Azóta több Bosszuállók-moziban és három önálló filmben is felbukkant. A főszereplésével készült legutóbbi rész, a Nincs hazaút alcímű az egyik legnagyobb bevételt generálta a mozikasszáknál, jelenleg a 8. legtöbb pénzt hozó film közel kétmilliárd dolláros bevételével. 

A balesetről pontos részletek nem derültek ki, de az kiszivárgott, hogy más nem sérült meg. A 29 éves színész most néhány nap pihenőt tart, egyelőre nem tudni, mikor térhet majd vissza a kamerák elé. A forgatás augusztusban kezdődött, várhatóan jövő júliusban mutatják majd be világszerte – írja az ABC News

Azt nem tudni, hogy a premier dátumát érinti-e Holland kiesése. 

 

Nyitókép: David Swanson/MTI/MTVA

Sróf
2025. szeptember 23. 09:18
Úristen! Bízzunk az orvosokban, hogy meg tudják menteni.
cutcopy
2025. szeptember 23. 09:17
Amit kapott az elmúlt évtizedekben csoda hogy csak most lett kis agyrázkódása..
123321
2025. szeptember 23. 09:17
elképesztő, hogy ennek a fosszarnak még van közönsége. 15 éve még jó volt, jött valami újdonság, 15 évig gyakorlatilag ugyanazt a filmet/sorozatot nézni 100x, rebootolva többször egy kicsit túlzás. Kurvaalacsonyan van a léc...
haxima
2025. szeptember 23. 08:59
A pókember nem maszkban van? Akkor nem mindegy, hogy ki játssza? A régi 80as évek-beli ninja filmekben is a tohonya 40 éves Franco Nero hirtelen elkezdett szaltózni, meg rugdosódni ahogy felkerült rá a csuklya.
