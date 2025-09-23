Megsérült és otthagyta az új Pókember-film forgatását Tom Holland

Azóta több Bosszuállók-moziban és három önálló filmben is felbukkant. A főszereplésével készült legutóbbi rész, a Nincs hazaút alcímű az egyik legnagyobb bevételt generálta a mozikasszáknál, jelenleg a 8. legtöbb pénzt hozó film közel kétmilliárd dolláros bevételével.

A balesetről pontos részletek nem derültek ki, de az kiszivárgott, hogy más nem sérült meg. A 29 éves színész most néhány nap pihenőt tart, egyelőre nem tudni, mikor térhet majd vissza a kamerák elé. A forgatás augusztusban kezdődött, várhatóan jövő júliusban mutatják majd be világszerte – írja az ABC News.

Azt nem tudni, hogy a premier dátumát érinti-e Holland kiesése.