09. 10.
szerda
Kidobta az ablakon a dzsekijét, és utánaugrott – Bencsik Samu tragédiája a Hamis Gulyásban (VIDEÓ)

2025. szeptember 10. 15:03

Bencsik Sándorért sokan rajongtak még életében – és sokan nem felejtik azóta sem. Sorstársai mellett ő is a „legvidámabbnak” nevezett barakk halottja. Mező Gábor a Hamis Gulyás legújabb részében Bencsik Sándor – becenevén: Samu – életével, halálával és azzal foglalkozik: mi történt volna a tehetséges zenésszel, ha demokráciában élheti le az életét?

2025. szeptember 10. 15:03
Mandiner
Mandiner

A kommunista diktatúra nem igazán szívelte a rockzenét – mármint a szabad fajtát.

Kádár János, a diktátor nem kért belőle, hiszen ötvenhat óta tartott a fiataloktól, a tömegtől, és attól az erőtől, amit – például – egy P. Mobil képviselt

– hívja fel a figyelmet a Hamis Gulyás friss részében Mező Gábor.

A népszerű podcast-sorozat szerkesztője felidézi a tehetséges gitáros, zeneszerző életének főbb állomásait, zenésztársaival közös küzdelmeit a kommunista diktatúrával és Erdős Péterékkel szemben. A műsorból kiderül, milyen családi terhek nyomták Bencsik vállát, és hogyan hiúsult meg a disszidálásuk Svédországba – ami talán minden problémát megoldott volna.

Sokan úgy tudják, úgy beszélik, hogy Bencsik Sándort megölték”

– idézi fel Mező Gábor, aki a zenész tragikus halálának részleteiről is beszél, például Schuster Lóránt visszaemlékezései nyomán.

„Samu elment – úgymond »pisilni« –, és felért a második emeleti férfi wc-be, ahol az ablak nyitva volt, és ott dobta ki a barna bőrdzsekit, amit a Balázs Fecótól kapott. És ugrott utána…”

A Hamis Gulyás teljes epizódja itt megtekinthető:

Nyitókép: Hamis Gulyás

 

Összesen 5 komment

Bambuci
2025. szeptember 10. 17:55
Nem megbántva az emlékét de az akinek az öngyilkosság a válasza a problémákra, az megis milyen ember?! Később miután szembesült volna azzal, hogy kint tingli tanglizasbol nem lehet megélni es egy családot eltartani, egy rosszabb pillanatában kinyírta volna a családját is?! A tehetség sajnos nem elég, szorgalom nélkül szinte semmi. Feltételezem volt szakmája mert akkoriban az összes zenésznek művésznek volt. A szakmajabol itthon is megélt volna eltartva a csaladjat, ha hajlandó lett volna melozni értük.
orokkuruc-2
2025. szeptember 10. 16:46
valami csak be volt kötve az oroszokhoz! Ott néz ki mindenki az ablakon derékig.
billysparks
2025. szeptember 10. 15:40
Orosz propaganda Jól fizet a Tóni Stb....
gullwing
2025. szeptember 10. 15:20
A komcsiknak a brodi, a konc, vámos, kellet mint rendszerhű "zenész", .......seggnyaló.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!