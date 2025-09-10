Kidobta az ablakon a dzsekijét, és utánaugrott – Bencsik Samu tragédiája a Hamis Gulyásban (VIDEÓ)

Hofi Géza, avagy kinek is sz*ros a szája? – megérkezett a friss Hamis Gulyás (VIDEÓ)
Hofi Géza Kádár rossz vicce volt; Moldova pedig telehazudta a könyveit.
Bencsik Sándorért sokan rajongtak még életében – és sokan nem felejtik azóta sem. Sorstársai mellett ő is a „legvidámabbnak” nevezett barakk halottja. Mező Gábor a Hamis Gulyás legújabb részében Bencsik Sándor – becenevén: Samu – életével, halálával és azzal foglalkozik: mi történt volna a tehetséges zenésszel, ha demokráciában élheti le az életét?
A kommunista diktatúra nem igazán szívelte a rockzenét – mármint a szabad fajtát.
Kádár János, a diktátor nem kért belőle, hiszen ötvenhat óta tartott a fiataloktól, a tömegtől, és attól az erőtől, amit – például – egy P. Mobil képviselt
– hívja fel a figyelmet a Hamis Gulyás friss részében Mező Gábor.
A népszerű podcast-sorozat szerkesztője felidézi a tehetséges gitáros, zeneszerző életének főbb állomásait, zenésztársaival közös küzdelmeit a kommunista diktatúrával és Erdős Péterékkel szemben. A műsorból kiderül, milyen családi terhek nyomták Bencsik vállát, és hogyan hiúsult meg a disszidálásuk Svédországba – ami talán minden problémát megoldott volna.
Sokan úgy tudják, úgy beszélik, hogy Bencsik Sándort megölték”
– idézi fel Mező Gábor, aki a zenész tragikus halálának részleteiről is beszél, például Schuster Lóránt visszaemlékezései nyomán.
„Samu elment – úgymond »pisilni« –, és felért a második emeleti férfi wc-be, ahol az ablak nyitva volt, és ott dobta ki a barna bőrdzsekit, amit a Balázs Fecótól kapott. És ugrott utána…”
A Hamis Gulyás teljes epizódja itt megtekinthető:
Nyitókép: Hamis Gulyás