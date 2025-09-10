Kidobta az ablakon a dzsekijét, és utánaugrott – Bencsik Samu tragédiája a Hamis Gulyásban (VIDEÓ)

A kommunista diktatúra nem igazán szívelte a rockzenét – mármint a szabad fajtát.

Kádár János, a diktátor nem kért belőle, hiszen ötvenhat óta tartott a fiataloktól, a tömegtől, és attól az erőtől, amit – például – egy P. Mobil képviselt

– hívja fel a figyelmet a Hamis Gulyás friss részében Mező Gábor.

A népszerű podcast-sorozat szerkesztője felidézi a tehetséges gitáros, zeneszerző életének főbb állomásait, zenésztársaival közös küzdelmeit a kommunista diktatúrával és Erdős Péterékkel szemben. A műsorból kiderül, milyen családi terhek nyomták Bencsik vállát, és hogyan hiúsult meg a disszidálásuk Svédországba – ami talán minden problémát megoldott volna.