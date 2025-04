Mi rosszabb, mint egy gyilkos randi? Egy bántalmazó zaklató!

Gyilkos randi

Biztos van olyan rossz egy-egy ismerkedős találkozás, hogy az ember azt válaszolja, mikor valaki rákérdez, hogy „te, ez egy gyilkos randi volt!” De ettől még persze nem valójában gyilkos, inkább csak átvitt értelemben: annyira rossz, hogy az már szinte halálos, de az egyik fél minimum halálra unta magát, vagy csak borzalmasan szenvedett. Jillian Jacobs és Chris Roach íróktól a 2018-as Felelsz vagy mersz, és a 2020-as A vágyak szigete után hasonlóan „gyilkos” filmet vártam, egyetlen komoly reményem pedig a rendező személyében volt.

Christopher Landon ugyanis korábban úgy dirigálta le a Boldog halálnapot! két epizódját, hogy mindkettő okosan megírt, valóban vicces vígjáték lett, a második epizódnál már hasonlóan meta jelleggel, mint a Sikoly-filmeknél.

Persze egy jó filmhez jó sztori is kell, sőt egy jó karakter, a Boldog halálnapot! főszereplője, Tree (Jessica Rothe) pedig jellemfejlődésével együtt tökéletesen megfelelt erre a célra. És hogy Violet szerepében Meghann Fahy képes-e hasonló bravúrra? Nos, gyorsan megkedveljük az okos, őszinte és talpraesett nőt, ahogy már-már túl megértő és kicsit idealizált partnerét is, de Henrytől mondjuk nem is várunk mást, miután az őt alakító Brandon Sklenar a gyenge Velünk véget ér alatt már szembeszállt az akkor kicsit komolytalanabb módon tálalt bántalmazással.