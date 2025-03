Itt jön Hunyadi

2025. március 12. 23:01

Fél Európa Hunyadiról beszél – hangzik el az egyik szereplő szájából a hétvégén debütált Hunyadi sorozat valamelyik részében. Az angolul Rise of the Raven címen futó tízrészes széria készítői remélik, a mondat a jelenben is érvényes lehet.

2025. március 12. 23:01 12 p 0 0 1 Mentés

Több mint húszmilliárd forintos költségvetés, nagyjából száz beszélő színész, ötször ennyi statiszta és kaszkadőr, százhetven forgatási nap, számos forgatási helyszín Budapesttől Visegrádon át Babatpusztáig, a fóti filmstúdióban négy hónap alatt felépített nándorfehérvári erőd, kilenc nyelven felhangzó mondatok – csak néhány a nemzetközi koprodukcióban készült Hunyadi sorozattal kapcsolatban megemlíthető száraz tények közül. Ami talán ennél is fontosabb, az a rengeteg szív, lélek és munka, amit az alkotók beletettek, hogy a közös álmuk valóra váljon. Az nem más, mint hogy egy magyar hőst nemzetközivé emeljenek úgy, hogy közben nem veszti el az emberi arcát, az esendősége révén pedig a föld bármely pontján élő néző könnyedén azonosulhat vele.

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető. Tovább az előfizetésekhez Már előfizetőnk? Jelentkezzen be!

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.