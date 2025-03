„Íme az Úr szolgálóleánya!” – A mai ünnepnap a biológia titkairól éppúgy szól, mint a Megváltóba vetett hitről

„És monda Isten: Legyen világ(osság)! És lőn világ(osság)”

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az Ő dicsőségét.”

*

„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.” Talán a világ legtöbbet idézett, legtöbbször ismételt mondata, amivel Gábriel arkangyal köszöntötte Názáretben József fiatal jegyesét, Máriát.

Ezzel mindörökre megszentelte nem pusztán azt az asszonyt, aki ezt hallotta, hanem az anyaságot is;

azt a szerepet, amellyel a nők a teremtésben alkotótársaivá válhatnak Istennek.

Mária kultuszából is látszik, mennyire igaztalan és abszurd az a vád a katolikus egyházzal szemben, hogy a nőket valamiképpen másodrendűvé minősítené. Holott nagyobb hatalmat, lehetőséget és felelősséget kaptak, mint a férfiak.

Jézus fogantatásának, illetve születése hírüladásának ünnepét március 25-én tartják a katolikusok.

Magyarul csodaszép neve van: Gyümölcsoltó Boldogasszony.

Onnan ered, hogy a fák oltását ezekben a napokban szokták végezni a gazdák. De nyilvánvaló a párhuzam a természet újjáéledése, a növények beporzása és az új élet megfoganása között. Amiképpen méhnek nevezzük azt a szervet, amelyben a megtermékenyítés nyomán az élet csírája fejlődni kezd, ugyancsak méhnek hívjuk azt az apró rovart, amelyik közvetítőként vesz részt ugyanennél a funkciónál a növényvilágban.

Már a VII. század óta tudomásunk van arról, hogy Jézus fogantatásáról megemlékeztek. Keleten a legrégibb idők óta az egyik legnagyobb ünnep, Rómában I. Sergius pápa honosította meg Annuntiatio Domini (az Úr hírüladása) néven.

Tehát másfél ezer éve számon tartjuk mint Isten emberi alakot öltésének, megtestesülésének ünnepét.

A történelem mély kútjába merítve is azt találjuk, hogy zigótáról, DNS-ről még mit sem tudó őseink nemcsak a születést (karácsony), hanem az ezt kilenc hónappal megelőző fogantatást (is) az élet kezdetének tekintették. Jézus útja nem a betlehemi jászolból indul, mint ahogy nekünk sem a kórházi szülőszobáról, hiába ezt tekintjük születésnapunknak. Az Úr megtestesülésekor természetesen ez egy kicsit rendhagyóan történik, hiszen a fogantatás itt maga az üzenet.

Ahogy az Isten szóval teremtette a világot, az emberré lett Istent is szóval teremtik. „Legyen világ(osság)!” „Az Úr van teveled!”

Március 25-én, ahogy karácsonykor is, a hitvallás „...megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett...” szavaira térdet hajtunk, ezzel egymás mellé helyezve e két fontos pillanatot.

Jakab ősevangéliumából következett egy olyan elgondolás, hogy a világ teremtése, Krisztus fogantatása és kereszthalála ugyanazon a napon, március 25-én történt.

Így az üdvtörténet teljessége tárul fel ebben az ünnepben.

Ezt mutatja be a VII. századból származó miseszövegnek a fő könyörgése: „Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. A II. Vatikáni Zsinat után megújított liturgiában ez a könyörgés advent negyedik vasárnapjára került át, azt megelőzően pedig március 25-e áldozás utáni könyörgéseként szerepelt.”

Teremtés és pusztulás, születés és halál egymást feltételezik. Amiképpen a magyar nyelvben az anyai ölből származik az élet, ami szükségképpen magában hordozza az eljövendő halált is, tehát meg is öl valakit.

De Krisztus példájára ott áll előttünk a feltámadás lehetősége, amely teljesen átértelmezi e gondolatsort.

Nem véletlen, hogy mindez a művészeket mindig is nagyon foglalkoztatta. Talán a születés és a keresztrefeszítés mellett a legdivatosabb téma; Donatello kőből faragott kompozíciója, templomok megannyi freskója, oltárképe, a legkülönbözőbb stílusokban és korokban készült festmények Fra Angelicótól Leonardón és El Grecón át Botticelliig és Molnár C. Pálig mutatják be a nem túl mozgalmas, de filozófiailag-teológiailag a másik kettővel egyenértékű jelenetet.

Mint minden jeles ünnephez, ehhez is számtalan néphagyomány kötődik;

az az asszony, aki ezen a napon érintkezik a férjével, biztosan áldott állapotba kerül. A göcseji archaikus néphit szerint amelyik fát ezen a napon oltják be, azt nem szabad letörni vagy levágni, mert vér folyik ki belőle.

A mai nap a biológia titkairól éppen úgy szól, mint az emberi munka legfontosabb céljáról, az élelem megtermeléséről, lelkileg pedig a Teremtőbe és a Megváltóba vetett hitről.

De leginkább mégis az isteni akarat elfogadásáról. Ami ellen mindenféle izmusokra és önérdekekre hivatkozva próbál lázadni a modern ember, noha a levegővételtől a napsütésig, az apróbb örömöktől a szeretet kiáradásáig, a gondolataink nagyszerűségétől a világ működése megértésének képességéig mindent neki köszönhetünk. És ha Ő másképp akarja, az ellen értelmetlen lázadni, mert nem vagyunk egy súlycsoportban.

Ennek tudomásulvétele nélkül nem tudjuk ép ésszel végigjárni a földi zarándokutat.

„Legyen meg a Te akaratod!”, imádkozzuk naponta, amiképpen több mint kétezer éve egy galileai kisvárosban egy Mária nevű fiatal leány azt merte és tudta mondani, döntve nemcsak saját, de az egész emberiség sorsáról:

Legyen nekem a Te igéd szerint!”

***