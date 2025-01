Újranyílt az ország legkülönlegesebb mozija, ahol nem csak a képek, a hangok is megmozdulnak

Nyitókép: A titokzatos Városliget sajtóbemutatója a Magyar Zene Háza megújult Hangdómjának újranyitása alkalmából. (MTI/Hegedüs Róbert)

Elegáns, kalapos urak és napernyős hölgyek, az Ezredéves Országos Kiállítás pavilonjai, korcsolyázó budapesti polgárok, Kodály Zoltán, ahogyan lassan átsétál a lakásához közeli parkba, a ledöntött Sztálin-szobor és Hobo a Petőfi csarnok előtt – ezek a képek mind-mind hozzátartoznak a Városliget 1752 óta folyamatosan íródó történetéhez. Európa első közparkjával nem mindig bánt kesztyűs kézzel a történelem vagy az aktuális városvezetés, de a közönség kedvét semmi nem vehette el tőle: a Liget születése óta a főváros egyik fontos hivatkozási, vitatkozási és ami a legfőbb, találkozási pontja.

Ebből a kalandos és gazdag múltból – az elmúlt másfél évszázadra koncentrálva – villant fel részleteket A titokzatos Városliget című, szűk félórás kisfilm. A hasonló jellegű munkáiról jól ismert Animatiqua animációs stúdió és a Magyar Zene Háza együttműködésében készült minimozi nem csupán azért olyan különleges, mert az alkotók a Fortepan elképesztő fotógyűjteményére (jelentős részben Klösz György képeire) alapoztak a készítésekor, a nagyobb hatás érdekében „meg is mozdítva” a fényképeket. A rendező Kondács András szerint a közös szándék egyértelmű volt: az optikai csalódás segítségével visszahozni a nézők számára a Városliget aranykorait, illetve

„bemutatni azokat a gyönyörű értékeket, amelyek egykor itt voltak, és azt, mennyi minden veszett el a háború puszíttása miatt”.

A Magyar Zene Háza megújult Hangdómjának újranyitása alkalmából szervezett Dome_Reload fesztiválon debütált, A titokzatos Városliget című alkotás sajtóbemutatója 2025. január 15-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A Magyar Zene Háza immerzív, 360 fokos moziterme pedig kiváló helyszín e hatás fokozására; a Hangdómban a babszákokon ülve-feküdve nem nehéz beleálmodni magunkat a talán soha nem is volt, de a jelenből nézve mindenképpen idillinek látszó békeidőkbe. Nem véletlen, hogy éppen ezzel az attrakcióval nyitották újra a héten ezt a kisebb szünet alatt „tetőtől talpig továbbfejlesztett” óriás félgömböt, ahol idén egyéb premierekre is sor kerül.

Az alkalmat és azt, hogy a Zene Háza 2022. januári elindulása óta már több mint százhetvenezren voltak kíváncsiak a Hangdómban vetített, vizuálisan és zeneileg is igen változatos tartalmakra, most egy fesztivállal is megünneplik. A vasárnapig tartó Dome_Reload keretében nem csak A titokzatos Városligettel találkozhatnak a nézők, a Re_Live vetítéseken az elmúlt három évben már debütált közel harminc alkotásból is látható jó néhány. Többek között a Platon Karataev Napkötöző albumaihoz kapcsolódó klipválogatás, Szemző Tibortól a Kőrösi Csoma Sándort megidéző, bensőséges hangvételű Csoma Kaleidoscope, a Ligeti György munkássága előtt tisztelgő Szimfonikus költemény 100 metronómra, Szauder Dávid Mestersége az intelligencia című alkotása, valamint Renoir, Bosch és Csontváry munkássága ihlette mozgóképek.