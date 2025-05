Van a Holdnak sötét oldala? – A Pink Floyd egyik legjobb albuma az űrbe repít a Zene Házában

A Magyar Zene Háza ráadásul az oszakai világkiállításon is nagy siker volt, ami nem csoda

– részben a falain belül elhelyezkedő, immerzív, 360 fokos moziteremnek, a Hangdómnak köszönhetően;

a 2022-es indulása óta már több mint százhetvenezren voltak kíváncsiak a kupolában vetített, vizuálisan és zeneileg is igen változatos tartalmakra. A különleges vetítőtermet idén év elején minden részletében (kivetítők, hangeszközök) felújították, de egyébként folyamatosan fejlődik, évente nagyjából 10 új, folyamatosan cirkuláló programmal. A szervezők részéről komoly szándék, hogy a hazai készítésű produkciók a nemzetközi piacon is megjelenjenek, ezzel akár cserealapot biztosítva.

Pink Floyd: The Dark Side of the Moon

Az 1973-as nagylemez a progresszív rock igazi mesterműve, amely most a Hangdómban teljes egészében, a 2023-as, az 50. évfordulóra készült remaster változattal elevenedik meg egy utazás során, az űr mellett az elménkbe tartva. A külföldi produkció erősen idézi a VR- és 3D-szemüveges immerzív élményeket, ami nem véletlen, elvégre a kanadai Hubblo stúdió VR-ból indult, hogy utána meghódítsa a világ hasonló dómjait és planetáriumait. Emiatt néhol megvolt a szokásos érzésem, hogy némileg kezdetleges látványban van részünk, amely nem tud versenyezni a valódi, modern animációkkal. De a korrektség jegyében hozzá kell tennem, hogy talán nem is ez a cél. Mert míg egy-egy mozgásba kerülő alakzat és forma alaposan megragadja a figyelmet, ahogy a meteoritok sokasága vagy éppen egy bolygó és az űr sötétje,

a lényeg így is, úgy is az a kortalan zene, amellyel a Pink Floyd elvarázsolja a nézőt.

Hogy erre ki mennyire fogékony, az jó eséllyel nagyon változó, de ha valaki vevő erre a zenére és látványra, az garantáltan felszabadul és teljesen a vetítés részévé válik, miután kényelmesen, lehetőleg vízszintesen elhelyezkedett a babzsákfotelek egyikén. Az elején kicsit idegenkedtem, rossz pózt vettem fel, és főleg a személyes problémáim uralták, nyomasztották az elmémet, de idővel, részben a Pink Floyd tehetségének és ritmusainak, részben pedig a hatásoknak köszönhetően teljesen elragadott a hangulat, melynek eredményeként már csak azt vettem észre, hogy hipp-hopp elrepült a kicsivel több, mint 40 perc, én pedig legszívesebben maradtam volna még.

Van a Holdnak sötét oldala?

A Pink Floyd albumát hallgatva semmiképpen. És ezt persze megtehetjük otthon is, egyedül, kiváló hangrendszerekkel, de mégis – minden ellenérzésem vagy inkább kritikus hozzáállásom ellenére – van valamiféle varázsa annak,

ahogy a 360 fokban elénk tárt, képzelt világ beteríti a látómezőnket, Roger Waters, David Gilmour és zenésztársaik muzsikája pedig hallójáratainkba kúszik be megállíthatatlanul.

Mondanám, hogy de ezért alaposan meg is fizetünk – azonban nincs így, hiszen pár ezer forint csak, amit ezért a különleges élményért kell áldoznunk. És bizony elegen meg is tették ezt, hiszen a produkciónak csak két előadása volt, május 7-én, mindkettő telt házzal. Remélhetőleg lesz még alkalom a Pink Floyd albumának megtekintésére és meghallgatására, miközben számomra az 1978-es Jeff Wayne's Musical Version of The War of the Worlds lenne a csúcs, melyről a Hold sötét oldalához hasonlóan – nem is álmodom.

Képek forrása: Magyar Zene Háza