L. Simon László: Értéket akarok teremteni, ami rossz, azt megjavítani, és ez nem mindig tetszik másoknak

Mint fogalmazott: „a tehetség mindig utat tör magának”. Példaként a Fekete pont című filmet hozta fel, amely a hazai oktatást kritizálja, és nem kapott állami támogatást, mégis népszerű volt a mozikban.

Elárulta, hogy látták a filmet a feleségével, aki régen abba az iskolába járt és tanított, ahol a filmet forgatták. Mint fogalmazott: kiábrándítóan hatott rájuk, hogy nem változott, nem újult meg az épület.

Nézzék meg olyanok, akik az oktatáspolitikát alakítják, hogy lássák ezt az álláspontot is”

– jegyezte meg a volt igazgató, majd hozzátette, nemcsak az elmúlt 14 év kormányzása tehet a filmben felvázolt állapotokról.

L. Simon László arról is beszélt, hogy a személyes álláspontja szerint első lépésként csökkenteni kellene az önkormányzatok számát, majd az iskolák számát is. Emellett úgy látja: a Fidesz tett lépéseket, amelyek ugyan vitatottak, de hosszú távon lehetnek hasznosak, ezt majd az idő dönti el.

A politikus kifejtette:

szókimondó embernek tarja magát, ez pedig azzal jár, hogy sokszor nehéz helyzetbe került a munkája során.

„Nem viszi a nézőket előbbre, ha arról beszélünk, hogy 12 évvel ezelőtt, amikor a kultúráért felelős államtitkár voltam, milyen feszültség volt köztem és Balogh Zoltán között (…) Szerintem személyes volt ez a vita. Az is benne volt, hogy én mindig akartam valamit, és most is akarok valamit. Értéket akarok teremteni, és ami rossz, azt megjavítani. Ez pedig nem mindig tetszik másoknak” – fogalmazott.

A beszélgetés végén pedig elárulta: nem zárja ki, hogy aktívan politizáljon még, de a politikusi szerepkörre csak állomásként tekint, nem pedig az élete céljaként.