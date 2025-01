A Semmi vajon nem változata-e a Tökéletesnek?

Hogy a Jurányi Házban látható Halál Velencében előadásra alig lehet jegyet kapni, természetes. Elvégre Kulka János mégiscsak az ország egyik legnépszerűbb színésze, egy ideje hivatalosan a nemzeté is, és hát nyilván van ebben egy kis katasztrófaturizmus; lássuk, mire képes az ember, akitől a sors éppen azt vette el, ami a legfőbb kifejező- és munkaeszköze: a beszédkészségét. A nyolc évvel ezelőtti sztrókja óta láthattuk már Kulkát egyéb produkciókban is – így a Játszma című filmben és a Dollár Papa Gyermekei-féle Árvácska előadás néma szereplőjeként –, a Halál Velencében mégis újdonságot hoz abból a szempontból, hogy itt aztán tényleg semmi védőháló: Csuja László rendező egy szál magában küldi ki hősét az arénába, hangozzék ez bármilyen furán is a Jurányi aprócska tereire gondolva.