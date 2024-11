Egy utazás kezdete

Szalóki Ági a kilencvenes években induló népdalénekesnők egyik leg­karakteresebb képviselője. E sorok írója másfél évtizede ismerkedett meg művészetével. Akkoriban a 2006-ban megjelent Cipity Lőrinc című lemeze szólt otthon rendszeresen, arra tudott a legjobban elaludni néhány hónapos gyermekünk. Ez rég volt már, de Szalóki Ági szerencsére azóta is a pályán maradt, énekelt Karády-dalokat, kortárs költők megzenésített verseit és persze sok-sok népdalt a Kárpát-medence minden szegletéből. A hagyományt, a népdalt mindig is tágasan értelmezte, de mindig úgy, hogy e hagyomány gazdagsága megmaradjon, eredeti ízei ne vesszenek el. Sokszor kirándult a jazz és a világzene felé, s így van ez most is, a néhány héttel ezelőtt megjelent Utazásaim című lemezén, amely immár a tizenegyedik kiadványa. Ő maga is világzeneként definiálja ezt a minialbumot, amely hat dalt tartalmaz. Két erdélyit, két görögöt, egy jemeni zsidó és egy bulgáriai szefárd zsidó dalt. A világzene mint műfaj sok mindent jelenthet, és számos esetben talán túl sok mindent is jelent, azonban Szalóki Ági lemezén ez a sok minden kifejezetten üdítő hatású. Nagyon finom zene ez, talán ez a legpontosabb kifejezés. Egyaránt merít a jazzből, a folkból és a tradicionális népzenéből. A zenésztársak, köztük Nikola Parov, kiválóan teszik a dolgukat, Szalóki Ági hangja és jelenléte a régi, ami itt azt jelenti, hogy hiteles, és képes magával ragadni a hallgatót. Ez a lemez egy sorozat első darabja, ami jó hír. Legyen hosszú sorozat, ha kérhetjük.

(Szalóki Ági: Utazásaim. Music Hungary Zeneműkiadó, 2024)