Brüsszel most húzza le a vécén Európát: háborúra készülnek, minden tagállamot rá akarnak kényszeríteni az Ukrajnától való fegyvervásárlásra
Von der Leyenék saját és Ukrajna zsebét tömnék ki a kötelező fegyverkezéssel Oroszország ellen.
Nem kis teljesítmény lehetett ezt faarccal kimondani.
Az ukrán katonai hírszerzés vezetője, Dmitro Budanov merész kijelentést tett egy katonai fórumon. Nem kevesebbet állított, mint hogy Ukrajna már megnyerte volna a háborút, ha az oroszokat nem segítik meg szövetségeseik – írja a Portfolio.
Ukrajna, partnerinek segítségével, régóta visszaszerezte volna a megszállt területeket, ha a Kreml nem kap segítséget szövetségeseitől, elsősorban Észak-Koreától
– fogalmazott.
Hogy érezte-e az égbekiáltó iróniát az immár ép ésszel felfoghatatlan összegekkel és mennyiségű fegyverrel nemzetközi szinten – kiemelten az EU által – támogatott Ukrajna hírszerzője, azt csak találgatni lehet.
Budanov panaszkodott amiatt is, hogy szerinte vannak olyan országok, amelyek nem segítik nyíltan Oroszországot, de nem állítják meg saját állampolgáraikat, akik saját akaratukból csatlakoznak az orosz haderőhöz.
Mivel az oroszok az ukránok hőerőműveit és gázlétesítményeit támadják, így Zelenszkijék Amerikától, Lengyelországtól és Szlovákiától vennének földgázt.
