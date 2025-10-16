Putyin fetrengene a röhögéstől, ha ezt hallaná: Ukrajna szerint ez az egyetlen oka, hogy nem győzték még le az oroszokat

Az ukrán katonai hírszerzés vezetője, Dmitro Budanov merész kijelentést tett egy katonai fórumon. Nem kevesebbet állított, mint hogy Ukrajna már megnyerte volna a háborút, ha az oroszokat nem segítik meg szövetségeseik – írja a Portfolio.

Ukrajna, partnerinek segítségével, régóta visszaszerezte volna a megszállt területeket, ha a Kreml nem kap segítséget szövetségeseitől, elsősorban Észak-Koreától

– fogalmazott.

Hogy érezte-e az égbekiáltó iróniát az immár ép ésszel felfoghatatlan összegekkel és mennyiségű fegyverrel nemzetközi szinten – kiemelten az EU által – támogatott Ukrajna hírszerzője, azt csak találgatni lehet.