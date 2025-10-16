Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Putyin Ukrajna orosz-ukrán háború

Putyin fetrengene a röhögéstől, ha ezt hallaná: Ukrajna szerint ez az egyetlen oka, hogy nem győzték még le az oroszokat

2025. október 16. 16:14

Nem kis teljesítmény lehetett ezt faarccal kimondani.

2025. október 16. 16:14
null

Az ukrán katonai hírszerzés vezetője, Dmitro Budanov merész kijelentést tett egy katonai fórumon. Nem kevesebbet állított, mint hogy Ukrajna már megnyerte volna a háborút, ha az oroszokat nem segítik meg szövetségeseik – írja a Portfolio.

Ukrajna, partnerinek segítségével, régóta visszaszerezte volna a megszállt területeket, ha a Kreml nem kap segítséget szövetségeseitől, elsősorban Észak-Koreától

– fogalmazott.

Hogy érezte-e az égbekiáltó iróniát az immár ép ésszel felfoghatatlan összegekkel és mennyiségű fegyverrel nemzetközi szinten – kiemelten az EU által – támogatott Ukrajna hírszerzője, azt csak találgatni lehet.

Ezt is ajánljuk a témában

Budanov panaszkodott amiatt is, hogy szerinte vannak olyan országok, amelyek nem segítik nyíltan Oroszországot, de nem állítják meg saját állampolgáraikat, akik saját akaratukból csatlakoznak az orosz haderőhöz.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanya55-2
2025. október 16. 17:02
És mi lenne ,ha tényleg segítenék. Nyugat Korea, csak oroszul beszélnek ?
Válasz erre
3
0
nempolitizalok-0
2025. október 16. 16:49
NATO nélkül az ukránok már oroszul beszélnének Kievben is. Igy is oroszol fognak beszélni, csak kicsit később.
Válasz erre
4
0
Treeoflife
2025. október 16. 16:39
Az ukrán katonai hírszerzés vezetője, Dmitro Budanov szerint: "Ukrajna, partnerinek segítségével, régóta visszaszerezte volna a megszállt területeket, ha a Kreml nem kap segítséget szövetségeseitől, elsősorban Észak-Koreától." Nem tudom eldönteni, hogy ezek a hoholok ilyennek születtek, vagy a háború és a drog ennyit ártott nekik. De még ennél is nagyobb a baj, ha azt, amit mondott, komolyan is gondolják. Ha igen, akkor viszont teljesen egyértelmű, hogy mennyire ész nélkül provokáltak a háború előtt - nem felmérve a reális lehetőségeiket. Éppen ideje beleverni az orrukat a salakanyagukba.
Válasz erre
3
0
Héja
2025. október 16. 16:35
Az ukrán vezetés a nácik gyönge változata. Melléjük somforáltak a 2. vháborúban is.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!