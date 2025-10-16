Fontos bejelentést tett Orbán Viktor: jöhet a 14. havi nyugdíj!
A kisnyugdíjasok helyzetének javítását tűzte ki célul a kormány.
Szépen lassan elázol, de észre sem veszed igazán, csak folyamatosan kellemetlen.
„Jön a 14. havi nyugdíj? Hát van már 13. havi is. Nem lenne egyszerűbb egy sima 7,5%-os emelés, hiszen 14 ennyivel több, mint 13? DE NEM ÁM! A 13. havi nyugdíj nem valódi szociálpolitika, hanem kommunikációs, pszichológiai trükk.
Ezt is ajánljuk a témában
A kisnyugdíjasok helyzetének javítását tűzte ki célul a kormány.
A nyugdíjak számításánál régen svájci indexálást használtak – ez azt jelentette, hogy nemcsak az inflációt, hanem a bérek emelkedését is beleszámolták az éves növelésbe. Ezt a módszert a mostani kormány vezette ki 2012-ben.
Ha ma is így számolnák, akkor 8-10%-kal magasabb nyugdíjak lennének, mivel a bérek az elmúlt években drasztikusan nőttek. Ez lenne a tartós, valódi emelés.
Csakhogy a folyamatos, kis mértékű növekedést nem érzi meg annyira az ember fia, mert minden hónapban csak pár ezer forinttal több érkezik.
Ez olyan, mint amikor napokon át lassan szemerkél az eső. Szépen lassan elázol, de észre sem veszed igazán, csak folyamatosan kellemetlen. Ezzel szemben, ha valaki hirtelen egy vödör vizet önt a nyakadba, arra azonnal felkapod a fejed. Na, a 13. havi az a vödör. (És most még egy újabb vödröt is fel akarnak mutatni a szavazatok reményében.)
Ami extra trükk, hogy a 13. havi nyugdíjakat nem év végén, nem karácsony előtt, hanem februárban utalják. Azt sem érdemes elfelejteni, hogy mi van két hónappal később?
Április, választások. Véletlen lenne? Ugyan már.
Ezt is ajánljuk a témában
Több mint kétmillió nyugdíjast érintene, ha megvalósulnának az adóztatási tervek.
Akarsz tippelni, hogy mikor jönne a 14. havi nyugdíj?
Lélektanilag óriási különbség van aközött, hogy havonta kapsz +12–15 ezer forintot, vagy egyszer csak beesik 150–200 ezer forint egyben, amitől úgy érzed: »na, ezek legalább adnak valamit!« – és már ki is van pipálva is a szavazatmegerősítés.
Aztán jön a kötelező kommunikációs habosítás: »Brüsszel és a Tisza párt el akarja venni a 13. havit, de mi megvédjük!«
Kérdezem: mitől védené meg? Ha rendes indexálás lenne, akkor magától járna több, nem kéne választási ajándéknak becsomagolni, nem lenne mit »megvédeni«.
Kreáltak ismét valamit, amit meg lehet védeni a képzelt ellenségtől – ez tovább zárja össze a tábort, amellett, hogy végtelen kommunikációs muníciót ad.
Sajnos megtanultuk már, hogy gazdaságpolitika helyett politizálás zajlik a gazdaságban. És azt el kell ismerni: ezt nagyon ügyesen csinálják. Machiavelli valószínűleg elégedetten csettintene.
Ez az egész egy ügyesen felcímkézett porhintés.
Nem többet kap a nyugdíjas – csak más ritmusban adják oda, hogy nagyobbnak tűnjön.
Szociálpolitika helyett pszichológiai trükk a hatalom megtartásáért.”
Nyitókép: Facebook