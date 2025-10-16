A nyugdíjak számításánál régen svájci indexálást használtak – ez azt jelentette, hogy nemcsak az inflációt, hanem a bérek emelkedését is beleszámolták az éves növelésbe. Ezt a módszert a mostani kormány vezette ki 2012-ben.

Ha ma is így számolnák, akkor 8-10%-kal magasabb nyugdíjak lennének, mivel a bérek az elmúlt években drasztikusan nőttek. Ez lenne a tartós, valódi emelés.

Csakhogy a folyamatos, kis mértékű növekedést nem érzi meg annyira az ember fia, mert minden hónapban csak pár ezer forinttal több érkezik.