Fotók: Kovács Melinda

A Váci Egyházművészeti Gyűjtemény épülete már önmagá­ban megér egy látogatást. A volt nagypréposti palota a barokk építészet egyik remeke. Állandó kiállításán a Váci Egyházmegye kincseit mutatja be a 17. századtól kezdve, azonban igyekszik tágabban is értelmezni a szakrális művészet csapásirányait. E tágasabb értelmezés eredményeként nyílt meg szeptember végén Kovács Melinda Balogh Rudolf-díjas fotóművész Éden című kiállítása. A tárlat egyrészt a földszinti bemutatótermekben kapott helyet, másrészt – és ez benne az igazán izgalmas – az állandó gyűjtemény emeleti helyiségeiben, nyilvánvalóan – és valóban hatásosan – azért, hogy a kortárs képek és installációk párbeszédre lépjenek a tradicionális liturgikus tárgyakkal. Kovács Melinda fotói nem hagyományos értelemben vett fotográfiák, sokkal inkább képzőművészeti alkotások, egymásra rétegzett képek. A kiállítás különféle tematikák (Létige, Emlékezet, Végtelen, Éden) mentén állt össze, amelyekben a művész a transzcendens vágyódás és világértelmezés lehetséges útjait járja be. „Valóságos” tájképekbe applikál lebegő és áttetsző geometrikus formákat, belső, elképzelt tájakat montíroz össze természetfotókkal. Az édent keresi, a mindnyájunkban mélyen ott rejtőző ősképeket a paradicsomról, Árkádiáról. Kovács Melinda eredetileg képzőművésznek készült, és ez erősen látszik is a képein. Van egy sorozata például, amely gipszből megformált hegységek képeiből áll. Az így létrehozott tájak Caspar David Friedrich egyes festményeire emlékeztethetik a nézőt. Nem létező részletekből alkot meg tájakat, amelyek mivel átszellemítettek, mégis valóságosabbnak tűnnek, mint a mindennapi világ. Szellemi és lelki tájképek. De látható a kiállításon egy általa díszített miseruha is, amelyre egy tájat festett. A természetben feloldódó, a teremtett világot áhítattal szemlélő ember perspektívája ez. Kovács Melinda munkáiból termékeny csend árad, s ez a termékeny csend a barokk palota csendjével átjárva a katarzis ajándékával kecsegteti mindazokat, akik hajlandók követni a művészt ezeken az imaginárius ösvényeken.

(Kovács Melinda: Éden. Váci Egyházművészeti Gyűjtemény. Látogatható november 30-áig)