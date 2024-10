„Térkép nélkül is megtalálom az 56-os forradalom helyszíneit” – ismét Budapestre jön az egyik legnagyobb brit punk-rock sztár

Miben különbözik az, ahogyan gyerekként elképzelted a zenészéletet, és a valóság, amit később megtapasztaltál?

Amikor nagyon fiatalon AC/DC-t vagy Iron Maident hallgattam, és elhatároztam, hogy egy zenekarban fogok majd játszani, nyilván még fogalmam sem volt arról, milyen is lesz ez valójában. Aztán nagyjából tizenhat éves korom körül a kezembe került a Black Flag egykori frontemberének, Henry Rollinsnak a Get in the Van című könyve, amiben elképesztően brutális, borzalmas sztorik vannak, és nagyon nem fest romantikus képet a turnézásról – a barátaim, akik szintén olvasták, azt mondták, sosem akarnának ilyen életet. Rám azonban fura módon éppen ellenkezőleg hatott, úgy éreztem, hogy pontosan erre vágyom. Nem voltak nagy elvárásaim, sosem álmodoztam róla, hogy majd nagy rocksztár leszek, csak egy punkként szerettem volna járni a világot. Utóbbi persze az öregedéssel egyre fárasztóbbá válik. Most például öt órája szálltam le a repülőgépről Amerikából jövet, szóval elég kimerült vagyok, négy nap múlva pedig már kezdődik is a turné, holnap próbálok. Gyerekként arra semmiképpen nem számítottam, hogy mindez idővel olykor ennyire megterhelő lesz.

Nemrég jelent meg az új albumod, az Undefeated. Mi inspirálta a friss dalokat?

Ez már a tizedik lemezem, ami nem kevés, és egyre jobban ügyelek rá, hogy ne ismételjem magam. És hogy olyan üzenetet tudjak átadni, amit érdemes meghallgatni, ne csak butaságokat kiabáljak. Sokat gondolkoztam azon is, az idő előrehaladtával hogyan maradjak kellőképpen dühös, és őrizzem meg a punk énemet. De, legfőképpen azon – és ezzel visszatérek az előző kérdésedre –, hogy milyen volt, amikor gyerekként beleszerettem ebbe a műfajba, hogyan változott meg azóta minden körülöttem. Gyakran beszélgetek a saját magam fiatalabb verziójával a jelenlegi életemről, a tizenöt-tizenhat éves énem az agyamban lakik, és néha teljesen kiakad rám. Olykor igaza van, néha butaságokat beszél, s hiszen mégiscsak egy tinédzser. Ezek a párbeszédek ihlették számos dalomat, illetve azok a kérdések, miként maradhatok releváns és aktív a zenei életnek ezen szegletében.