Fura rivalizálásba kezdett George Clooney és Brad Pitt

Nyitókép: George Clooney és Brad Pitt a Két magányos farkas című filmben (Apple TV+)

Német Dániel, a Magyar Krónika magazin munkatársa írása

Jon Watts nem az a rendező, akit be lehetne skatulyázni. Pályája a Clown című B kategóriás horrorral indult, majd a fillérekből készült kiváló thrillerével, a Rendőrautóval a keblére ölelte a szakma, olyannyira, hogy három Pókember-filmet is rábíztak. Utóbbiak egyébként egészen tisztességesek lettek, legalábbis az ötlettelen képregény-adaptációk tengerében legalább érezni lehetett rajtuk némi szellemet és alkotói lelkesedést.

Most úgy tűnik, visszatért a gyökereihez, hiszen bár a Két magányos farkas csak az említett Marvel-produkciókhoz mérve tekinthető olcsónak, a 85 millió dolláros költségvetés jelentős részét valószínűleg Brad Pitt és George Clooney vágta zsebre. A két sztár nem először játszik együtt: az Ocean’s-trilógiában és a Coen testvérek Égető bizonyítékában is osztoztak a vásznon. Most ugyanezt teszik a tévé vagy a laptop képernyőjén.

A stúdió ugyanis azt a fura stratégiát választotta, hogy a filmet csak nagyon limitált ideig mutatják be az amerikai mozikban, mert úgy gondolják, annyira jól sikerült, hogy streamingen nagyobbat robbanhat, noha általában épp akkor szokás ilyen döntést hozni, ha elégedetlenek a végeredménnyel. Amelyet látva egyébként nem vagyunk biztosak abban, hogy valóban őszinte volt a lelkesedésük.

A két színész ezúttal olyasféle problémamegoldókat alakít, mint amilyen Harvey Keitel karaktere is volt a Ponyvaregényben;

ha valami kínos esetet el kell sikálni, akkor megjelennek és intézkednek.

Szigorú szabálya a munkájuknak, hogy kizárólag egyedül dolgozhatnak, ám amikor egy jómódú nő felvisz egy fiatal fiút a hotelszobájába, aki aztán alaposan bedrogozik, majd egy üvegasztalra zuhanva meghal, véletlenül mindkettőjüket értesítik, így muszáj együttműködniük. A nyomok eltakarítását nehezíti, hogy hamar kiderül, a srác mégsem hulla, és még mindig a kábítószer hatása alatt állva igencsak fel van pörögve, fürgén kereket old.