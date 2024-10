A magyar, aki lerakta a modern Sanghaj alapjait

Nyitókép: Hudec László 1919-ben

Fotó: Hudec Kulturális Alapítvány

Mi az oka, hogy Sanghajban fogalom Hudec László neve, Magyarországon pedig még mindig kevesen ismerik?

Talán mert Kínának és hazánknak is volt egy hosszabb időszaka, amikor szinte el volt zárva a külvilágtól. De a Sanghajban élő magyarok számontartották, hogy van egy építészük, és sok legenda is kering róla. 2008-ban a sanghaji magyar főkonzulátus Hudec-évet szervezett, tulajdonképpen annak hatására kezdtük el a hagyatékunkat kutatni, és a szakma érdeklődése is ekkor fordult Hudec László mint világhírű építész felé, aki 1934-ben megépítette Kína első felhőkarcolóját, a huszonkét emeletes Park Hotelt. Hudec László az életrajzában azt írja, száznál több épületet tervezett Sanghajban, ebből közel hatvan a mai napig áll, folyamatosan újítják fel és nagy becsben tartják őket a helybéliek.