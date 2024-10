'56-osból ügynök – „Sándor” sasszeme a zsidó hitközségen

Egy évig nem keresték, majd nemrég újra felvették vele a kapcsolatot. „Részemről végtelenül jól esik az, hogy a belügyi szervek bíznak bennem” – írta „Sas Péter”, akivel a BM III/III-2-a. alosztály foglalkozott, vagyis a belső elhárítás „felsőfokú intézmények” vonalán dolgoztatták, dacára annak, hogy

jelentései jelentős részben a zsidó hitközség ügyeivel foglalkoztak.

A fenti történet segít perspektívába helyezni Spielmann ügyének szerencsés lezárulását 1957 augusztusában: elengedése után alig pár nappal már a titkosszolgálat társadalmi kapcsolatként kezelte „Sándor” néven. Később nyilván új feladatához kapta az új fedőnevet. Az elhárítást elsősorban cionista kapcsolatai érdekelték. Utasításra felvette a kapcsolatot az izraeli követséggel is, ám főleg egy Járy Péter nevű jogász megfigyelésére használták fel.

Járy – aki valószínűleg azonos a Horthy-kori radikális cionista sajtóban cikkeket író Járy Péterrel – 1921-es születésű jogász, akkoriban a Budapesti Izraelita Községkerület elöljárója volt.

Mint „Sas Péter” jelentette, nem volt a szocializmus híve, ám ezt jól titkolta,

mert részt vett a Hazafias Népfront munkájában. Mint egyszer bevallotta „Sas Péternek”, ha megtehette volna, biztosan alijázott volna. Járy kedvelte „Sas Pétert”, még azt is elmondta neki egyszer, hogy csak azért akart bíró lenni, hogy segítse a zsidóság ügyét: a kérdésre, hogy „van(-e) annak értelme, hogy az ember itt e célért szívvel-lélekkel dolgozzon?”, azt felelte, hogy „jó ezért a maradék zsidóságért tenni valamit, én is arra igyekszem, hogy bíróvá válhassak, és külső társadalmi pozícióval erősíthessem majd személyi tekintélyemet.” Ez a jelentés nem csak „Sas Péter” munkadossziéjába, hanem Járy megfigyelési anyagába is bekerült.

1963 augusztusában Járy 1,5 órán át fogadta lakásán „Sas Pétert”.

Itt a jogász arról beszélt az ügynökkel, hogy szeretné elhívni holokauszt-megemlékezésekre. Szeretné, hogy „Sas Péter” többet szerepeljen a hitközségi életben, így talán visszakapná régi pozícióját. (Spielmann 1959-ig szintúgy a Budapesti Községkerület elöljárója volt, majd Járy javasolta, hogy mondjon le, „nehogy hivatalosan formában lemondásra kényszerítsenek az 1956-os események (miatt)”.