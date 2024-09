Nem bírja a modern világ zaját? Már az ókori ember is gátat akart szabni a sok lármának

Fontos megjegyezni, a szerző nem egy alapos, minden apró részletre kitérő történeti munkát írt, de nem is ez volt a célja, hanem szórakoztatva informálni az olvasót. Ennek következtében a középkor szerelmesei és szakértői például itt-ott felsóhajtanak majd, Kessler ugyanis igencsak elnagyoltan, olyan sztereotípiákat is felhasználva mutatja be a korszakot, amelyek már vagy megdőltek, vagy legalábbis kiderült róluk, hogy egyoldalúak (az például bizonyos, hogy a máglyára küldött emberek ordítása nem volt mindennapos alapzaj a középkorban sem). De azt is hozzá kell tenni, hogy a szerző a kor erényeit is elismeri. Erre példa, amikor azt írja, „a középkor új hangokkal hódított, amelyek a mai napig fontosak a zene világában”.

Bár emberi fül ezt nem hallhatta, Kessler olyan érdekes kérdésekre is kitér, mint hogy milyen hangot adhattak ki a félelmetes T-rexek, azok a dinoszauruszok, melyeket az utókor a legrettegettebb ragadozóként tart számon. Nos, ezt nem tudhatjuk, de a könyvből kiderül: a tudósok azt se zárják ki, hogy a félelmetes fenevad hangja inkább a kakaskukorékoláshoz hasonlított, mint a mesebeli szörnyek üvöltésére.