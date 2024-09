Mi nagymamásan főzünk, nevet rám Anikó – 5 pacal, 4 város és 5 étterem

Bár a kis helyiség valóban csinos, barátságos és értékeltem a hozzáállást is, számomra a 650 forintos (10 dkg) pacal nem volt kiemelkedő, ahogy egyszerű tálalása sem. Maga az étel ízre és állagra jó, itt is megmaradt a pacal ruganyossága a puhaság mellett, de kicsit olajos a szaft, szinte már lé, és itt nincs semmi cicoma. Ami persze, valahol érthető egy egyszerű kifőzdénél, amiből ráadásul Anikó elmondása szerint nincs is sok a környéken, mert mindenhol a gyros, a pizza és a hamburger a népszerű a divatosabb éttermek mellett.