„A színpadra tett aktuálpolitika a színészt és a nézőt egyaránt lerántja a sáros-mocskos földre” – Őze Áron a Mandinernek

Kálid Artúr ás Göttinger Pál a Hyppolit, a lakáj című előadásban, a Kőszegi Várszínház és a Bartók Kamaraszínház kooprodukciójában. Fotó: Büki László

A Medvelest szerzőként jegyző Lackfi Jánossal nem először dolgozik együtt, ez sem véletlen?

Természetesen nem. Az első közös munkánk Az öreg pokróc című, felnőtteknek szóló mesedarabja volt, azt követte tavaly, szintúgy Zsámbékon, a Milyenek a magyarok? köteteiből készült koncertszínház. Akkor ismertem meg igazán a néhány versen és íráson túli, sziporkázó Lackfi-univerzumot. A közös cél az volt, legalábbis én rendezőként erre futtattam ki azt az előadást, hogy szakadjunk el végre a szokásos magyar önostorozástól, és arra koncentráljunk, ami mindannyiunk számára ugyanolyan jó: a tehetségünkre, a kreativitásunkra, arra, hogy annyi viszontagság után is itt vagyunk. Sírva vigad a magyar, szól a mondás, és van is benne igazság. De én inkább a vigadásra helyezném a hangsúlyt: amíg van humorérzékünk, amíg tudunk akár önmagunkon is nevetni, amíg megszületnek a pesti viccek, addig nagy baj nem lehet. Meg amíg – teszem hozzá a saját szempontomból – a magyarok ennyire színházszeretők.

Pedig ez ügyben is szokták kongatni a vészharangot.

Én éppen az ellenkezőjét tapasztalom. Színház tekintetében a covidjárvány okozta megtorpanás ellenére is élen jár a Varsó–Prága–Pozsony–Budapest-tengely. Belőlünk még nem veszett ki a lélek. És azt is fontosnak tartom, hogy az állam nem vonult ki a kultúrából, a támogatásából, tisztán a piacra, a magánmecenatúrára bízva mindent. Ez például Olaszországban megtörtént, jelentős károkat okozva.

Azért a független színházak, társulatok képviselői most biztosan vitatkoznának önnel. Az ő központi támogatási keretük ugyanis drasztikusan csökkent az utóbbi években, ami miatt sokan a megszűnés szélére kerültek, vagy be is fejezték a működésüket.

Sajnos ez igaz. És azt is nagy szomorúsággal nézem, hogyan sző át lassan mindent a politika, régi barátokat, kollégákat szakítva szét. Szerencsére ott még nem tartunk, néhány kivételtől eltekintve, hogy mindez az előadásokon vagy a próbákon is jelen legyen. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy baj, ha egy darab politizál. Ha Shakespeare király­drámáit megnézzük, egytől egyig ezt teszik, amikor többek közt a hatalmat, a hatalom jellegzetességeit, piszkosságát és kegyetlenségét ábrázolják. A színpadra tett aktuálpolitikával van a gond, mert az mindenkit, színészt, nézőt egyaránt leránt a sáros-mocskos földre. Ezért nálam a direkt politika tabu, színészként, rendezőként nem vállalok ilyen feladatot, a dunaújvárosi színház igazgatójaként meg pláne soha nem engednék be ilyen típusú drámát, előadást.