Az ízlés nélküli ízlés világuralma

Kyle Chayka a liberális The New Yorker magazin kultúrkritikusa. Művészettörténetet és diplomáciát tanult a bostoni Tufts Egyetemen, s bár alig múlt harmincöt, írásaira régóta odafigyel a tengerentúli fősodratú értelmiség. Személyére mindezek alapján akár legyinthetnénk is, ám idén megjelent kötetét fontosnak gondolom. A Filterworld – How Algorithms Flattened Culture (filtervilág – hogyan tették az algoritmusok lapossá a kultúrát) azzal foglalkozik, milyen hatást gyakorolt a digitális kapitalizmus a Homo sapiens kreatív teljesítményére.