Az Attila-leszármazás sztyeppei hagyomány, vagy német lovagok hozták? – Szenthe Gergely a Mandinernek

Nyitókép: Attila ábrázolása a Képes krónikában (részlet)

Nagy vihart kavaró cikkünkre a hun, vagy éppen avar Attiláról válaszul kérdeztük Dr. Szenthe Gergely régészt, történészt, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ, Nemzeti Régészeti Intézet, Régészeti Tár munkatársát, a kor kiváló kutatóját, akinek szűkebb szakterülete a hun kor és az avar kor régészete. Az interjú végül az egész problémakört megvilágító beszélgetéssé alakult, amit két részben közlünk. Az első rész következik.

Komoly kutatókban is fölmerült már, hogy kezdeni kell valamit a hatalmas időbeli távolsággal a hunok és a honfoglalók között. Legutóbb mi is foglalkoztunk egy cikkünkben ezekkel a kérdésekkel: középkori krónikásaink például miért nem ejtenek szót az avarokról, miért a honfoglalókkal „indítanak” a hunok után? Ön is kifejtette korábban, hogy Avarország lakossága megérte a magyar honfoglalást, komoly kulturális-életmódbeli lenyomatot hagyva a Kárpát-medencében. A civilként kutató Kontos Gábor egyenesen így fogalmaz: „Hun hagyományunknak több köze van az avarokhoz, mint az ókori hunokhoz!” Mit gondol a felvetésről?

Távolabbról indítanék. Nagyon tisztelem mindazokat, akik bármilyen témával – lehet ez régészet, történelem, művészet vagy bármilyen természettudomány – önszorgalomból, szabadidejükben foglalkoznak, képezik, művelik magukat. Azonban ettől nagyon különbözik az

a korunk digitalizációjával szorosan összekapcsolódó jelenség, amikor egy hirtelen ötlet nagy nyilvánosságot kap, ezrek osztják meg, terjesztik.

Az ilyen ötletek persze hatnak az érzelmekre, simogatják az öntudatunkat, és emiatt nagyon vonzók. Csak az a baj, hogy többnyire kiegyensúlyozatlanok, a források részleges ismeretén alapulnak.

Nem azt akarom mondani, hogy a történész vagy régész szakember tévedhetetlen, sőt. Az előnyünk csupán annyi, hogy mi fő munkaidőben foglalkozunk egy témával, a szakmánk az, hogy olvassunk, értelmezzük a forrásokat. Eközben egymással sem értünk egyet, vitatkozunk. De ez a dolgok rendje, az ember szubjektív, sokszor ugyanazokból a történeti vagy régészeti adatokból is különböző következtetéseket von le. Eközben a vita közelíti egymáshoz a véleményeket, meglátjuk a másik érvelésében is az igazságot. Ehhez azonban

minél több adaton alapuló elemzés kell.

A szakember előnye a témát kedvelő laikussal szemben, hogy neki sokkal több az adata. Nem azért, mert ezek az adatok nem hozzáférhetők másoknak is, hanem azért, mert a laikus ezeket általában nem találja meg, vagy nem mindet találja meg. Egy olyan korszakban, mint a korai középkor – így nevezhetjük az avar kortól a magyar honfoglalás korig terjedő időszakot – amúgy is kevés a történeti adatunk, a régészeti források értelmezéséhez pedig speciális tudás kell.