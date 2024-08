Ötvös Csöpiék Keszthelyre költöztek, nagy csinnadratta indul a Balaton-parton

Levetítik a Magyar Mozgókép Fesztivál kisjátékfilm kategóriájában győztes a Széllel szemben-t is, amely egy tizennégy éves ikerpár, Lili és Léna szívszorító történetét meséli el, amikor elszöknek a gyermekotthonból, és elindulnak haza régen látott édesanyjukhoz. Ennek készítői, Chilton Flóra és Tóth Bálint jegyzik a My back story dokut is, aminek középpontjában egy visszahúzódó, 15 éves, súlyos gerincferdüléssel élő lány áll, akinek állapota olyan súlyossá válik, hogy már nem marad más lehetőség a gyógyulására, csupán a rettegett operáció. A gerinckorrekciós műtét napjaink egyik legbonyolultabb, gyermekeken végzett orvosi beavatkozása, lehetséges következményei közé tartozik a bénulás, sőt a halál is – a szülőknek mindezek tudatában kell a végső döntést meghozniuk.

A teljesség igénye nélkül szerepel még a fesztivál kínálatában a Dub Hard – Keményre hangolva című fikciós alkotás, a Herczeg Ferenc egyik írása ihlette a Kék róka és a sokszorosan díjazott, az örökbefogadás témakörét érintő Hat hét című mozi. Lesznek animációs alkotások, például a Kojot négy lelke, és versfilmek is, más szerzők mellett Petőfi Sándor, József Attila, Juhász Gyula, Reményik Sándor és Tisza Kata műveivel.