Legalább tíz éve nem voltak ilyen kevesen a Szigeten, Azahriah próbálta menteni a helyzetet

Nyitókép: Azahriah (Baukó Attila) koncertje a Nagyszínpadon a 30. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2024. augusztus 8-án. (MTI/Balogh Zoltán)

Amikor 2022-ben az utolsó VOLT Fesztiválon a délutáni órákban először láttam Azahriah-t, érezni lehetett, hogy ebben a srácban hatalmas potenciál van, csak éppen nem amiatt, aminek alapján akkor gondoltam. Kissé skizofrénnek hatott a koncertje, az egyik pillanatban világszínvonalon lejátszott világszínvonalon néhány angol nyelvű brit popszámot, majd hirtelen egy nem túl jó ízlésre valló mulatósra váltott, ami igencsak bántotta a fülemet.

Aztán eltelt két év, Azahriah hirtelen az ország túlzás nélkül legnagyobb sztárja lett, így a Sziget kiemelt idősávjában a nagyszínpadon lépett fel csütörtök este. És érdekes módon a koncertje ezúttal pont azokban a pillanatokban ült le, amikor vagy tizenöt percen keresztül az említett angol nyelvű dalai kerültek terítékre. Rájöttem, hogy azért annyira mégsem kiemelkedőek, a közönség is sokkal inkább a jóval populárisabb számáraira mozdult meg.

A szervezőktől egyébként szimpatikus, hogy a hazai előadókra idén kiemelt figyelmet fordítanak,

de a matek nem jött ki: Azahriah hiába járta be már Európát, a külföldi közönség számára azért még mindig ismeretlen névnek számít. Viszont felemelő érzés volt, hogy a legnagyobb helyszínen mindenki magyarul énekel, még ha a nyelvi akadályok miatt csak fél házat is vonzott a show. Ami körítésben nyilván alaposan elmaradt a Puskásban adott tripla koncerttől, de a lángnyelvek azért ütemesen felcsapkodtak, és a 22 éves előadón érezni lehetett, igencsak élvezi, hogy kiemelt fellépőként szerepelhet a Szigeten.

Fesztiválozók a 30. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2024. augusztus 9-én. (MTI/Vasvári Tamás)

Hogy a magyaroknál maradjunk, nála jobban talán csak Beton.Hofiból áradt a lelkesedés. Akárcsak Azahriah, ő is elég jó köröket futott az elmúlt években; tavaly még az aprócska dropYardon játszott, azóta viszont megtöltötte az ország legnagyobb fedett koncerttermét, az MVM Dome-ot, most pedig ő is a nagyszínpadon kapott helyett pénteken.

És bár a délután négy órai melegben nagyjából a hatalmas terület tizedét töltötték csak meg a kedvelői, ez szemmel láthatólag cseppet sem zavarta, vigyorgott végig, mint a vadalma, egyébként is az egyik legalázatosabb és legszerethetőbb hazai előadóról van szó a saját korosztályából. És az egyik legkiválóbb szövegíróról is; nála simán megférnek az energikus dalok mellett a végtelenül melankolikus és kitárulkozó számok, de utóbbiakat is olyan erővel prezentálja, hogy szomorkodás helyett teljesen beindul tőlük közönség.

Az idei Sziget nagy tanulsága egyébként, hogy igenis van igény a keményebb zenére is.

Csütörtökön a második legnagyobb helyszínen, az egykor az A38 nevét viselő Revolut Stage-en a Nova Twins például félig megtöltötte a sátrat, ami szerénynek hangozhat, de délután ötkor azért nem kis teljesítmény, pláne hogy ráadásul nem szupersztárokról beszélünk, hanem egy, a maga műfaján belül is közepesen ismert, feltörekvő metalcore bandáról. A két fiatal lányból egy férfi dobosból álló csapat pedig kiszakította a dobhártyákat, szó szerint – több mint ezer koncerten jártam már, de mindegyik közül ez volt a leghangosabb, a keverőpultnál a kelleténél jobban felcsavarták a potmétert, sokan ki is menekültek az első sorokból.