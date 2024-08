Azahriah meghódítja a mozivásznat, és visszatér a Gladiátor is – 5 érdekes film az év utolsó harmadában

A kissé A körre hajazó történetben egy pszichiáternő szemtanúja lesz egy különösen bizarr öngyilkosságnak, ami után egyre megrázóbb események veszik kezdetét, miközben félelmetes víziók gyötrik. Parker Finn rendező-forgatókönyvíró ígérete szerint a folytatás nem szolgai másolata lesz az elődjének, hanem csavar egyet az első részben megismert átkon, az előzetest látva nyomasztó képsorokból ezúttal sem lesz hiány.

Gladiátor 2. (premier: november 14.)

A legtöbben nyolcvanhat éves korokban annak is örülnek, ha derékfájdalom nélkül képesek kikelni az ágyból, Ridley Scottot azonban elképesztően kemény fából faragták: nemhogy a mai napig aktív, de olyan grandiózus történelmi filmeket és drámákat rendezett az elmúlt három évben, mint Az utolsó párbaj, A Gucci-ház és a Napóleon.

Most szintén nem egy apró indie alkotással jelentkezik, hanem a Gladiátor laza 310 millió dolláros költségvetésből megvalósuló folytatásával. Értelemszerűen az új felvonásban a főbb karakterek nem térnek vissza a sírból, hanem egy másik bosszútörténetet követhetünk végig. És mint az az alábbi képsorok érzékeltetik, ezúttal is egy nagyvászonért kiáltó, monumentális produkcióval lesz dolgunk olyan sztárokkal, mint Paul Mescal, Pedro Pascal vagy Denzel Washington.



Mi vagyunk Azahriah (premier: november 28.)

A még mindig csupán huszonkét éves Azahriah mindent elért, amiről csak egy zenész álmodhat: már az első Budapest Parkban adott koncertjén telt házat vonzott, majd megtöltötte a Papp László Sportarénát, idén meg a Puskást is háromszor. A jelenkor legnagyobb magyar sztárja most a mozivásznat is meghódítja. Nem arról van szó, hogy rendezőnek állna – bár abból kiindulva, hogy már szinte nevetséges, ahogyan minden arannyá válik a kezében, valószínűleg ezen a területen is sikeres lenne –, hanem egy dokumentumfilmről, amely az elképesztő karrierjét mutatja be.