Íme, a felvidéki magyar múlt lebilincselő videókon – a sorozat készítője a Mandinernek

Nyitókép: A stáb tagjai a saskői várfalon

Interjúalanyunk Sztruhár Izrael Diána szerkesztő-riporter, a regionális Carisma Tv társtulajdonosa, a közszolgálati Szlovák Rádió és Televízió és a hirek.sk hírportál külsős munkatársa.

Ismert, kevéssé ismert és gyakorlatilag ismeretlen felvidéki várakat, településeket, gazdag múltunk egy-egy szeletét mutatja be a Felföldi tájoló. Honnan jött a motiváció a nem mindennapi vállalkozáshoz, a rövid, csodálatos videókhoz?

Néhány évvel ezelőtt a budapesti Magyarság Háza megbízásából forgattunk útifilmeket Pozsonyról, Selmecbányáról, Bazinról, ekkor ismertük meg Korpás Árpádot, aki idegenvezetőként rendszeresen vezet csoportokat Szlovákiában. A forgatások alatt több olyan helyszínről is mesélt nekünk, amelyek számunkra ismeretlenek voltak. Elkezdtünk keresni magyar nyelvű kisfilmeket, videókat ezekről a helyekről, de alig találtunk.

Ekkor jött az ötlet, hogy

készítsünk egy sorozatot, amelyben olyan településeket, helyszíneket mutatnánk be, amelyek ma már szlovákok által lakottak, de van magyar vonatkozásuk.

Nem volt nehéz találni ilyen helyszíneket, hiszen a magyar tárgyi emlékek – épületek, szobrok, temetői sírok – ma is számos helyen ott vannak. Így született meg a Felföldi tájoló című ismeretterjesztő filmsorozat, amelyet a Magyar Kormány támogatásával készítünk. Felföldi tájoló néven a közösségi médiában, illetve a Youtube-on is jelen vagyunk, de regionális televíziók is vetítik a sorozatot.

Mi volt a cél? Mi a „hitvallás”?

Olyan sorozatot szerettünk volna készíteni, amely megszólítja a fiatalokat, számukra is fogyasztható módon mutatja be szülőföldünket, azokat a helyszíneket, amelyek fontos szerepet töltöttek be a magyar történelemben.

Akkor tudjuk igazán szeretni a szülőföldünket, akkor tudunk igazán kötődni hozzá, ha ismerjük annak értékeit.

Ezeket igyekszünk feltérképezni, bemutatni, hogy ne merüljenek a feledés homályába.

A filmekkel arra szeretnénk ösztönözni kicsiket és nagyokat, hogy keljenek útra, látogassák meg az egyes helyszíneket. Több általános és középiskolából is kaptunk visszajelzést, hogy a tanórák keretében vetítik a filmeket, sőt több olyan üzenet, fotó is érkezett, amelyek az általunk is bemutatott helyszíneken készültek. A statisztikai adatokból látjuk, követjük a nézettséget, de egy-egy személyes levél, fotó többet ér, mert megerősít bennünket, hogy nem hiába dolgozunk.