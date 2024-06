Szörnyecskék és holt költők társaságában egy rakás filmklasszikus ünnepli a születésnapját júniusban

Természetesen az olyan kisebb és frissebb filmeket kihagyjuk, mint például az idén, hatodikán a kereken tizedik születésnapját ünneplő A holnap határa, helyette inkább a nagy és emlékezetes alkotásokat vesszük sorra. Persze ezeken felül is rátalálhatunk születésnapos kedvencekre, 23-án például a Drágám, a kölykök összementek! tölti be a 35-öt, 22-én pedig a Karate kölyök a 40-et.

De próbáltam ezeknél emlékezetesebb vagy éppen fontosabb mozifilmeket beválogatni a listára, amelyről a hónapban nyugodtan lehet szemezgetni, hogy újrázzuk vagy éppen pótoljuk a kedvelt/kimaradt klasszikusokat.

Volt egyszer egy Amerika

A C'era una volta in America (Once Upon a Time in America) Sergio Leone Amerika-trilógiájának lezárása a Volt egyszer egy Vadnyugat és az Egy marék dinamit után, amit 1984. június 1-én mutattak be Amerikában. A főbb szerepekben olyan sztárok láthatók, mint Robert De Niro és James Woods, vagy éppen Treat Williams, Joe Pesci és William Forsythe, de Sergio Leone spagettiwesternjeiből is felbukkant néhány ismert arc, így Mario Brega is.