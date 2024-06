Keller András: A zene összekapcsol és közösséget teremt

Tematikus napok, fesztiválok

Eötvös, Dubrovay, Kodály, Liszt – mások mellett az ő műveik is felcsendülnek az őszi Magyar Kincsek Ünnepén. A Zeneakadémián megrendezendő ünnepi fesztiválnapba sűrített koncertsorozat ismét sokféle árnyalatot mutat be a magyar zeneirodalom felfedezésre érdemes értékein, a különféle műfaji és előadói világok találkozási pontjait jelző produkciókon keresztül,

olyan kiváló együttesekkel és előadókkal, mint a Lukács Miklós Cimbiózis Trió, Baráti Kristóf vagy Balázs János.

Ezt követi a Hegedű Ünnepe, amely 2025. januárban három teljes napon át, két különböző helyszínen vonultatja fel a magyar hegedűművészek krémjét. Az ötlet hátteréről megtudjuk: Baráti Kristóf megirigyelte a tavalyi Cselló ünnepét, és felvetette, jó volna egy hasonló eseményt a hegedűnek szentelni.

Jövőre is lesz Mozart-nap. A Concerto Budapest 2018 óta évről évre egynapos koncertsorozatot szentel a klasszikus zene örök kedvencének, Wolfgang Amadeus Mozartnak, vagyis inkább a világ közös és olthatatlan Mozart-rajongásának. Így történik ez 2025 márciusának első vasárnapján is. Kamaraművek, versenyművek, szimfóniák; egy sor műfaj reprezentálja az egymást követő koncerteken Mozart művészetét. Simon Izabella jóvoltából, immár hagyományos jelleggel, gyermekprogramra is sor kerül.

Világsztárok vonzásában

A kizárólag zeneakadémiai koncerteket tartalmazó Géniuszok és Volumenek bérlet mellett idén is elérhető lesz a Müpában megrendezendő, öt koncertet magában foglaló Favoritok bérlet, valamint a 3–10 éves korosztályt megszólító nyolcalkalmas Manó sorozat.

Idei újítás a Névjegyek bérlet, melynek koncertjei minden alkalommal egy zeneszerzőre koncentrálnak, így ennek megvásárlói öt teljes estén át élvezhetik Brahms, Dvořák, Bach, Sosztakovics, Schubert és Csajkovszkij művészetét.