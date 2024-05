Rekordkísérlet a SopronFesten

Nyitókép: Shutterstock

Miként fogalmazódott meg a fesztivál ötlete?

Tavalyelőtt a Szigetet is szervező cég vezetése arra a döntésre jutott, hogy nem folytatja a Volt fesztivál működtetését Sopronban, bár azt nem lehetett tudni, hogy ez átmeneti állapot vagy sem. Egy nappal azután, hogy tudomást szerzett erről a város vezetése, felkeresett a polgármesterünk, Farkas Ciprián, valamint Molnár Ágnes és Barcza Attila országgyűlési képviselők azzal a mára szállóigévé vált felvetéssel, hogy „Sopron nem maradhat fesztivál, nem maradhat ünnep nélkül”. 1993 óta szervezünk a városban fesztivált, helyiként és már évtizedek óta Budapesten élőként is látom, hogy ez az esemény összenőtt Sopronnal, nemcsak fontos szimbóluma lett, de turisztikai, városimázs-szempontból is nagy jelentőséggel bírt. Talán nem véletlen, hogy Fülöp Zoltán társam és én is Pro Urbe díjat kaptunk, a miniszterelnöktől pedig a legmagasabb turisztikai elismerést vehettük át. Szóval mondhatom, hogy nem volt más választásunk, mint kitalálni és elindítani egy új fesztivált.

Miért döntöttek úgy, hogy a Volttal ellentétben nem egy helyszínen, hanem szerte a városban zajlanak a rendezvények?

Amikor a Voltot indítottuk, tizenkilenc éves voltam, idén ötven leszek. Természetesen most már más szemmel nézek egy fesztiválra, és szándékom, hogy hosszabb távon sokkal tartalmasabb, érettebb rendezvényt működtessünk. Ennek alappillére, hogy támaszkodunk a rendezvénynek otthont adó csodálatos városra, annak potens kulturális szervezőire, szolgáltatóira, a helyi éttermekre, klubokra, kávézókra ugyanúgy, mint a Fő térre vagy a nagyobb koncerteknek otthont adó Lőverek erdőségére.

Ha pár szóban megpróbálom összefoglalni a koncepciót, akkor fontosak a számok: 75 helyszínen 300 program zajlik Sopronban a pünkösdi hétvégén és az azt megelőző napokban. Ebben benne van az is, hogy egy podcastfesztivál keretében életút-beszélgetést tartunk a város díszpolgárával, Eperjes Károllyal, egy teljes napig a vendégünk lesz Áder János, aki a fenntarthatóság témájában igazán izgalmas programokkal érkezik, lesz közel harminc kiállítás és egy olyan koncertkínálat is, amelyben Demjén Ferenctől a Kispál és a Borzon és a Csík Zenekaron át a teraszokon zajló jazzkoncertekig rengeteg előadó szerepel a város főterén, a Tűztorony tövében. A legtöbben persze a Lőverekben három napon át zajló koncerteket várják. A deklarált célunk az, hogy minden évben az adott esztendőre jellemző könnyűzenei kínálat keresztmetszetét mutassuk meg. Ebben olyan exkluzív fellépők is helyet kaptak, mint Azahriah vagy a Halott Pénz, ők az első fél évben kizárólag itt lépnek fel, de Rúzsa Magditól a Bagossy Brothers Companyig a teljesség igényére törekedtünk.