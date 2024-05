Nagyon jól érzem magam gyerekíróként – Berg Judit a Mandinernek

Berg Judit

1974-ben született Budapesten. A Karinthy Frigyes Gimnázium angol–magyar két tannyelvű tagozatán érettségizett, majd az ELTE-n szerzett magyar–angol tanári és drámatanári diplomát. Pályáját lektorként és műfordítóként kezdte, később újságíróként is dolgozott. Több mint húsz könyve jelent meg, a legsikeresebb a Rumini sorozat, amely köré egész univerzum épült: olvasónaplók, társasjátékok, színházi előadások, tematikus játszótér; az első kötetét szerb és orosz nyelvre is lefordították. 2007-ben és 2020-ban is elnyerte Az Év Gyerekkönyve díjat (Rumini, Az őrzők). 2011-ben József Attila-díjjal ismerték el. Három lánya és egy fia van.