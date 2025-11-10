Ft
11. 10.
hétfő
Kocsis Máté hitelfelvétel orosz-ukrán háború ötlet unoka EU Európai Bizottság Európai Unió

Kocsis Máté figyelmeztetett: az uniós hitelt még unokáink is fizetni fogják (VIDEÓ)

2025. november 10. 10:51

A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy a Bizottság ezzel a lépésével egy olyan háborút kíván finanszírozni, amelyet nem is az EU területén belül vívnak.

2025. november 10. 10:51
null

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nemrég egy fórumon arról beszélt, hogy az Európai Unió hitelt készül felvenni. 

Az egy dolog, hogy az európai polgárok, a ma élő európai polgárok pénzét készülnek a háborúra fordítani, de még a jövő generációkét is”.

– fogalmazott a fideszes politikus.

„Tehát képes ma az Európai Bizottság olyan előterjesztést készíteni a közös hitelfelvételről, és olyan döntést hozni, amely arról szól, hogy még a gyermekeink és unokáink is fizessék vissza a mostani, egyébként nem az Európai Unió területén zajló háborúnak az árát”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A Mandiner már szeptemberben beszámolt arról, hogy Ursula von der Leyen őrült ötlettel állt elő: hitelt vetetne fel minden uniós országgal, hogy legyen miből költekeznie és Ukrajnának adakozni.

Mint ismert, az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a 2028–2034-es költségvetés tartalmazzon egy lehetőséget, amely szerint vészhelyzet esetén közös hitelfelvételre kerülhetne sor.

Az újabb közös hitel felvétellel szimpatizáló országok azzal érveltek, hogy 

a közös adósság segíthetne finanszírozni a Bizottság által javasolt kiadásokat alacsonyabb hitelfelvételi költségekkel.

Itt érdemes megemlíteni, hogy a Bizottság által javasolt kiadások igen gyakran Ukrajna vég nélküli, óriási összegekkel való támogatását jelenti. Végső soron tehát az EU valamennyi országával fizettetnék meg ezeket a „támogatásokat”.

Nyitókép: Mauro PIMENTEL / AFP

