szabotázsakció orosz-ukrán háború Oroszország ukrán hírszerzés

Lángokban áll Oroszország, Ukrajna kőkeményen visszacsapott

2025. november 10. 10:46

Koordinált akcióban csaptak le ukránbarát ellenállók Oroszország területén. A jelentések szerint Ukrajna katonai hírszerzésének támogatásával négy kulcsfontosságú logisztikai objektum vált a szabotázs célpontjává. Az akciók a kommunikációs és vasúti hálózatot is megbénították.

2025. november 10. 10:46
null

Lángokban állt több orosz logisztikai központ, miután Ukrajna támogatásával működő ellenállók egyszerre több helyen hajtottak végre szabotázsakciót az ország belsejében. A támadások a katonai utánpótlási útvonalakat és kommunikációs eszközöket célozták, jelentette az ukrán katonai hírszerzés (HUR).

Ukrajna új szabotázshullámot indított Oroszország ellen. Robbanások, tüzek és célzott csapások bénítják az orosz hadsereg logisztikáját.
Ukrajna új szabotázshullámot indított Oroszország ellen. Robbanások, tüzek és célzott csapások bénítják az orosz hadsereg logisztikáját.
Forrás: Alexander NEMENOV / AFP

Az Euromaidan Press szerint a műveletek október végén és november elején zajlottak, és összesen négy kulcsfontosságú létesítményt semmisítettek meg. A HUR közlése szerint az ellenállók felgyújtották egy kommunikációs torony berendezését a baskíriai Sztyerlitamak városában, valamint megsemmisítettek egy vasúti jelzőberendezést Vologda közelében.

Ukrajna szabotázshulláma bénítja az orosz utánpótlást

A katonai hírszerzés szerint az akciók megbénították az orosz szállítási és kommunikációs hálózat több létfontosságú elemét, amely az ukrajnai hadműveleteket támogatja. A HUR közleményében úgy fogalmazott: 

Az ilyen létesítmények szisztematikus kiiktatása jelentősen megnehezíti az orosz megszálló hadsereg katonai logisztikáját.

Az utóbbi hónapokban egyre több hasonló műveletről érkeznek hírek: olajtárolók, vasúti csomópontok és távközlési infrastruktúrák váltak célponttá Oroszország mélyén. Emellett Ukrajna célkeresztjébe kerültek az orosz olajipar és hadiipar kulcsfontosságú létesítményei is. Ukrán drónok megtámadták a Lukoil volgográdi finomítóját, amelyet idén már többször ért találat, és napi 300 ezer hordó feldolgozására volt képes. Nem sokkal később a hatalmas Kirishi olajfinomítót is támadás érte: a drónok becsapódása után tűz ütött ki, amelyet az orosz hatóságok csak órák alatt tudtak megfékezni.

A hadipar sem maradt érintetlen: az ukrán vezérkar beszámolója szerint kombinált rakéta- és légicsapással semmisítettek meg egy brjanszki robbanóanyaggyárat, amely tüzérségi lövedékekhez és rakétákhoz gyártott alapanyagot. A GUR közlése szerint a támadás „átütötte az orosz légvédelem vonalát”, míg a moszkvai kormányzó szerint nem történt pusztítás.

A legutóbbi akció október végén történt, amikor lángba borult Moszkva környéke: az ukrán katonai hírszerzés bejelentette, hogy sikeres robbantást hajtott végre az orosz hadsereg egyik legfontosabb üzemanyag-vezetékénél.

A Kolcevoj (Gyűrű) néven ismert, 400 kilométeres vezeték három olajfinomítóból szállított üzemanyagot a központi régió katonai egységeinek éves kapacitása többmillió tonna volt. A robbantásról készült videókon hatalmas lángoszlopok és fekete füst látható a moszkvai égbolt felett, a kár nagysága miatt pedig a helyreállítás hetekig eltarthat.

Kirill Budanov altábornagy, a GUR vezetője korábban hangsúlyozta, hogy az ilyen precíziós csapások gazdaságilag nagyobb hatást fejtenek ki, mint a nemzetközi szankciók. Mint mondta: „Valójában csapásaink nagyobb hatást értek el, mint a szankciók működése – ez egyszerű matematikai tény.”

Nyitókép: Illusztráció /  Olga MALTSEVA / AFP

NokiNokedli
2025. november 10. 13:10
"...megsemmisítettek egy vasúti jelzőberendezést..." Ezt Magyarországon a rézmíves "ellenállók" intézik.
fogas paduc
2025. november 10. 13:09
Mi ez a videó? Szóval ezek szerint Pokrovszk elvesztette a stratégiai jelentőségét. Minográd is? Ilyenkor szoktak ugyanis ilyen Ukrajna közelgő " győzelmét" érzékeltető videók előbukkanni.
lyon-v-2
2025. november 10. 13:09
És lesz ennek is újra következménye ? Még több halott...
nemenvagyoken
2025. november 10. 13:00
Az ukrán ripacs ezekkel a szabotázsakciókkal próbálja ideig-óráig meghosszabbítani az uralkodását, de végül bukni fog. Csak az a kérdés, hogy elmenekül-e, vagy az oroszok intézik el, netán a fellázadt ukránok.
