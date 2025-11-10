Lángokban áll Oroszország, Ukrajna kőkeményen visszacsapott

Ukrán drónok támadták meg az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót
Robbanásokról és tűzről is érkeztek beszámolók.
Koordinált akcióban csaptak le ukránbarát ellenállók Oroszország területén. A jelentések szerint Ukrajna katonai hírszerzésének támogatásával négy kulcsfontosságú logisztikai objektum vált a szabotázs célpontjává. Az akciók a kommunikációs és vasúti hálózatot is megbénították.
Lángokban állt több orosz logisztikai központ, miután Ukrajna támogatásával működő ellenállók egyszerre több helyen hajtottak végre szabotázsakciót az ország belsejében. A támadások a katonai utánpótlási útvonalakat és kommunikációs eszközöket célozták, jelentette az ukrán katonai hírszerzés (HUR).
Az Euromaidan Press szerint a műveletek október végén és november elején zajlottak, és összesen négy kulcsfontosságú létesítményt semmisítettek meg. A HUR közlése szerint az ellenállók felgyújtották egy kommunikációs torony berendezését a baskíriai Sztyerlitamak városában, valamint megsemmisítettek egy vasúti jelzőberendezést Vologda közelében.
A katonai hírszerzés szerint az akciók megbénították az orosz szállítási és kommunikációs hálózat több létfontosságú elemét, amely az ukrajnai hadműveleteket támogatja. A HUR közleményében úgy fogalmazott:
Az ilyen létesítmények szisztematikus kiiktatása jelentősen megnehezíti az orosz megszálló hadsereg katonai logisztikáját.
Az utóbbi hónapokban egyre több hasonló műveletről érkeznek hírek: olajtárolók, vasúti csomópontok és távközlési infrastruktúrák váltak célponttá Oroszország mélyén. Emellett Ukrajna célkeresztjébe kerültek az orosz olajipar és hadiipar kulcsfontosságú létesítményei is. Ukrán drónok megtámadták a Lukoil volgográdi finomítóját, amelyet idén már többször ért találat, és napi 300 ezer hordó feldolgozására volt képes. Nem sokkal később a hatalmas Kirishi olajfinomítót is támadás érte: a drónok becsapódása után tűz ütött ki, amelyet az orosz hatóságok csak órák alatt tudtak megfékezni.
A hadipar sem maradt érintetlen: az ukrán vezérkar beszámolója szerint kombinált rakéta- és légicsapással semmisítettek meg egy brjanszki robbanóanyaggyárat, amely tüzérségi lövedékekhez és rakétákhoz gyártott alapanyagot. A GUR közlése szerint a támadás „átütötte az orosz légvédelem vonalát”, míg a moszkvai kormányzó szerint nem történt pusztítás.
A legutóbbi akció október végén történt, amikor lángba borult Moszkva környéke: az ukrán katonai hírszerzés bejelentette, hogy sikeres robbantást hajtott végre az orosz hadsereg egyik legfontosabb üzemanyag-vezetékénél.
A Kolcevoj (Gyűrű) néven ismert, 400 kilométeres vezeték három olajfinomítóból szállított üzemanyagot a központi régió katonai egységeinek éves kapacitása többmillió tonna volt. A robbantásról készült videókon hatalmas lángoszlopok és fekete füst látható a moszkvai égbolt felett, a kár nagysága miatt pedig a helyreállítás hetekig eltarthat.
Az ukrán hírszerzés újabb mélyütést vitt be az orosz hadigépezetnek: a robbantásról felvétel is készült.
Kirill Budanov altábornagy, a GUR vezetője korábban hangsúlyozta, hogy az ilyen precíziós csapások gazdaságilag nagyobb hatást fejtenek ki, mint a nemzetközi szankciók. Mint mondta: „Valójában csapásaink nagyobb hatást értek el, mint a szankciók működése – ez egyszerű matematikai tény.”
Nyitókép: Illusztráció / Olga MALTSEVA / AFP
