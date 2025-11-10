Lángokban áll Oroszország, Ukrajna kőkeményen visszacsapott

Lángokban állt több orosz logisztikai központ, miután Ukrajna támogatásával működő ellenállók egyszerre több helyen hajtottak végre szabotázsakciót az ország belsejében. A támadások a katonai utánpótlási útvonalakat és kommunikációs eszközöket célozták, jelentette az ukrán katonai hírszerzés (HUR).

Forrás: Alexander NEMENOV / AFP

Az Euromaidan Press szerint a műveletek október végén és november elején zajlottak, és összesen négy kulcsfontosságú létesítményt semmisítettek meg. A HUR közlése szerint az ellenállók felgyújtották egy kommunikációs torony berendezését a baskíriai Sztyerlitamak városában, valamint megsemmisítettek egy vasúti jelzőberendezést Vologda közelében.

Ukrajna szabotázshulláma bénítja az orosz utánpótlást

A katonai hírszerzés szerint az akciók megbénították az orosz szállítási és kommunikációs hálózat több létfontosságú elemét, amely az ukrajnai hadműveleteket támogatja. A HUR közleményében úgy fogalmazott: