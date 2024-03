„Isten tárt karokkal vár mindannyiunkat" – Mező Misi a Dunakanyarban kutatja a lélek titkait

Nyitókép: Csöndör Kinga/MTVA

Mező Misi kivonul a világ zajából, hogy Kisorosziban, a Dunakanyar szívében kutassa a lélek titkait. Meghívott vendégeihez hasonlóan ő is átélte a csendet, a szerelmet, a gyászt, az örömöt, a kiégés és a felnövekedés fájdalmát. Átesett kísértéseken, ismeri a test természetét, a csoda sorsfordító jelentőségét és a megbocsátás embert próbáló élményét. Vágyott a szabadulásra és a reményre.

A Jézus és… sorozatban bemutatott találkozásokból az emberi élet legsötétebb óráiba és legfelemelőbb pillanataiba egyaránt betekintést nyerünk; Mező Misi állandó útitársai Tapolyai Emőke pasztorálpszichológus, lelki gondozó, Vukics Adrienn régész és Harmai Gábor atya lesznek. A műsor az ismeretterjesztés és a keresztény hitvallás erejével kíván bátorítást, útmutatást, megküzdési stratégiákat ajánlani mindazoknak,

akik a lelki útkeresés rögös útján járnak, esetleg lelki próba előtt állnak vagy épp azzal küzdenek.

Az önismereten, az emberismereten és a Szentírás ismeretén keresztül mutatja be az utat, amelyen mindenki saját maga, de mégsem magányos utazóként megy végig.

„A Jézus és… második évadának előkészületei során magam is mély érzelmi utazáson vettem részt, rengeteg őszinte rácsodálkozást megélve. Komoly feladat volt 36 ember személyes élettörténetét megismerni, azonosulni velük, a megélt helyzetekből tanulni, és ezeket beépíteni a mindennapjaimba. Kihívás volt lélekben is jelen lenni egy-egy beszélgetésben” – mondja a műsorvezető.

A Jézus és… második évada március 30-tól látható szombatonként 16:05-től a Dunán. (Fotó:Csöndör Kinga/MTVA)

Hozzáteszi, a történetek mindegyike jó tanulság volt számára; a saját életét is átértékelte általuk, felülvizsgálta, mit lehetne másképpen, adott esetben jobban csinálni, mint eddig. Egy önismereti utazás is volt mindez, miközben nagyon sokat kapott a sorozat szereplőitől, komoly barátságok is szövődtek.

A forgatási helyszín a Dunakanyar volt, nem véletlenül.

„Míg az első évadban a bibliai mesterségek nyomába eredtünk, az idei koncepció lényege, hogy kivonulok a világ zajából, és az emberiség nagy kérdésein elmélkedhetek. Éppen ezért az alkotók egy olyan Budapest közeli helyszínben gondolkodtak, ami nincs messze, mégis »a béke szigete hangulatot« árasztja magából. Kisoroszi és Szigetmonostor szerintem tökéletes választás volt mindehhez” – fogalmaz Mező Misi.

Az egyes epizódokban három, különböző korú, különböző felekezetekhez, különböző háttérből érkező civil ember osztja meg a témához való kapcsolódását, élettörténetét – egyfajta bizonyságtételként.

Az a közös bennük, hogy Isten segítségével jutottak el egy döntésre, felismerésre, megnyugvásra.

Az ő útjuk, példájuk kapaszkodó lehet a nézők számára, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal.

„Éppen ezért ez a műsor a hívő embert még inkább megerősíti, hogy minden, ami körülvesz bennünket, minden, amit megtapasztalunk, jót és rosszat egyaránt, azok mind Isten szeretetéből és gondviseléséből történnek. A beszélgetések megerősítenek minket abban is, hogy jó helyen vagyunk, hogy minden gondunk megoldásához a legjobb segítő az maga a teremtő Isten, és az összes problémánkkal fordulhatunk hozzá, mert ő mindig tárt karokkal vár bennünket, és velünk együtt örül, ha sikereket érünk el. A nem hívő embert pedig ugyanúgy elgondolkoztatja; ezek az örök érvényű kérdések mindenkit érintenek, hiszen az üzenetek mindenkihez szólnak” – foglalja össze Mező Misi.

A Magna Cum Laude együttes énekeseként is ismert zenész soha nem titkolta, milyen szorosan kötődik maga is a Teremtőhöz, bár a hozzá vezető útja nem volt éppen egyenes: ugyan mindig megmutatta magát az életében, de az egó sokáig felülkerekedett mindenen. Egy tragédia kellett hozzá, hogy elgondolkodjon az élet értelmén, és közelebb jusson Istenhez.