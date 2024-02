A lényeg, hogy adjunk és segítsünk – Nagy-Kálózy Eszter a Mandinernek

Miért pont Karády Katalin és az ő dalai?

A szakmai és a civil életemben is van előzménye ennek a „találkozásnak”, most viszont egy korábbi, nyári felkérés nyomán jött az ötlet. Siófokról kerestek meg, volna-e kedvem egy Karády-esthez. Először zavarba jöttem, mert még sohasem volt önálló estem; a vágyaim között szerepelt, de nem volt konkrét tervem rá. Elkezdett izgatni az újfajta kihívás, de kellett egy kis bátorítás is. Tanácsot kértem Mester Dávidtól, aki aztán az előadás zongoristája is lett, hogy szerinte képes lennék-e erre. Lelkesen igent mondott. Majd megkerestem Vörös Róbertet, vele a főiskolás évek óta ismerjük egymást, hogy legyen az est rendezője és szerkesztője, és így hárman elkezdtük a munkát. Közben szorgalmasan dolgoztam Szigeti Karinával is, hozzá hangképzésre jártam már több mint egy éve. Az ő támogatása szintén kellett ahhoz, hogy magabiztosabb legyek. Mindig féltem az énekléstől, pedig állandóan énekelek, kocsiban, fürdőszobában… Karády-dalokat is természetesen. Minden felvételt meghallgattunk, és elkezdtük kiválogatni azokat, amelyek ma is ugyanúgy a húsunkba marnak.

Nem akarom Karády Katalint utánozni, csak megidézni az alakját, a lényét”

Végül mi lett a központi téma?

Amiről a dalok beszélnek! Nem kerestünk vezérfonalat, olyan gazdag az anyag. Mindenről szól, ami fontos az életünkben, mindenről, ami felkavar: szerelemről, a férfiról és a nőről, vágyakról, reményekről, boldogságról, fájdalmas búcsúkról, háborúról, a honvágyról. Érzelemdús dalok, ahogy reményeim szerint az est is az. Szerettük volna, hogy minél sokszínűbb legyen. Szenvedély, humor, játékosság is van ezekben a dalokban, én pedig ilyenkor elővehetem a bohóc lényemet is. Fontosnak éreztem, hogy mindez már belőlem szólaljon meg, nem akartam Karády lenni. Robi ötlete volt, hogy bővítsük az anyagot, tegyük még személyesebbé. A dalok közül kettőt más darabban énekeltem, énekelek, a háború okozta fájdalmas veszteségről, egy eltűnt világról mesélnek. Van egy Szép Ernő-vers Szirmai Albert megzenésítésével, ami szintén a régi időkbe repít vissza, és bármilyen furcsa, egy mai sláger is: Balázs Fecótól a Maradj velem Dávid által zeneileg beleillesztve a többi mű világába. Budapesten az Orfeum fogadott be minket, azt hiszem, e korszak megidézéséhez ennél nincs is tökéletesebb helyszín.