Szacsvay László nyugdíjasotthonba költözik – mozikban a Valami madarak

A fiatal Hevér Dániel alaposan meglepett minket; rögtön az első nagyjátékfilmjében úgy beszél súlyos társadalmi problémákról, hogy a végén mégis azt érezzük, nincs nagyobb kincs, mint maga az élet. Pedig a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjának égisze alatt elkészült Valami madarak története pofonegyszerű, és a már milliószor látott toposzra épül: két, más körülmények között soha össze nem találkozó ember a sors különös szeszélye folytán barátságot köt,

és ez az ideig-óráig tartó kapcsolat mindkettőjüknek segít a továbblépésben.

A rendező, a forgatókönyvíró (Kertész Zsanett) és a két főszereplő (Szacsvay László, Kizlinger Lilla) azonban közösen elérik, hogy a mozi a viszonylagos kiszámíthatósága és sablonossága ellenére is mélyre menjen, anélkül, hogy közben halálra nyomasztanák a nézőt.

Mert miről is van szó itt tulajdonképpen? Egyrészt az időskori magányról és bizonytalanságról, arról az állapotról, amikor már nemcsak a szeretteink, de lassan magunk számára is teherré válunk – alig akad ma az elöregedő nyugati társadalmakban ennél nagyobb probléma. Másrészt a fiatalkori magányról, az abban az időszakban elszenvedett lelki sérülésekről, azaz hogy mi történik azokkal a tizenévesekkel, akiket szerető család helyett labilis, a saját életük elől is folyamatosan menekülő felnőttek vesznek körül. Az első csoport megmosolyogtató prototípusa Béla; az egyedülálló mogorva öregurat, miután többször elesik, Németországban élő fia küldi, jobb híján egy állami nyugdíjasotthonba. A másiké a félalkoholista anyja mellett egy rendetlen panellakásban folyamatosan kallódó tizenhét éves Zoé, ő büntetésből – a bíróság által verekedésért kiszabott közmunkát szociális intézményben kell ledolgoznia – kerül ugyanide. Szövetségre lépésük szinte szükségszerű, és nem csupán azért, mert egyikőjük sem akar beletörődni a neki rendelt helyzetbe, hanem mert a több mint fél évszázados korkülönbség ellenére is rokon lelkek:

őszinték, szabadok és a mogorvaság álcája mögött egyszerűen csak szeretni vágynak.

Szacsvay László és a nemrég a Semmelweisben is látott Kizlinger Lilla pedig annyira jól működik külön-külön és együtt is, az üditően életszerű mondatokkal teli forgatókönyvről nem is beszélve, hogy a másfél óra alatt végül többet nevetünk, mint sírunk. És igen, hibának fel lehetne róni, hogy amíg a lány környezete minden elemében hiteles, a hazai állami nyugdíjasotthonokban talán nem ilyen vidám az élet, mivel ez nem dokumentum-, hanem játékfilm, felesleges is ezzel foglalkozni. Inkább örüljünk neki, hogy végre született egy olyan magyar mozgókép, amely az időseket állítja középpontba, nem kinevetve, pláne nem hülyének beállítva őket. Helyette szerethető módon, sok humorral hívja fel rá a figyelmet, mennyire nem mindegy, milyen módon próbálunk segíteni a a másiknak vagy legalább közeledni egymás felé.

Az pedig külön, manapaság nem kevésbé jellemző filmtéma lehetne, amit Hevér Dánielék pluszban a felszínen megkarcolgatnak; mi lesz azokkal az öregedő szülőkkel, akiknek a gyerekei külföldön próbálnak szerencsét, és hiába születnek sorra az unokák, ha együtt töltött idő, sőt sokszor közös nyelv híján már alig tudnak hozzájuk kapcsolódni.

Nyitókép és jelenetképe: Mozinet